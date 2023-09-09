Уроки истории в "кармане" России: как на волжском берегу зазвучали африканские мотивы

Дмитрий Зубов и Лоренс Бейл, главные кооператоры России и Южной Африки. Фото Бориса Вишневского

Только переехали через Волгу-матушку, и - вот оно, размашистое торжище, давшее Нижнему Новгороду звание «кармана России». Много чего видело и слышало это «место силы» у слияния Волги с Окой. От набегов ордынцев на Макарьевскую обитель и указа царя Алексея Михайловича об учреждении ярмарки, от её расцвета при наших родных и великих. Таких, как «отец радио» Александр Попов, инженер Иван Шухов, купец-меценат Савва Морозов, художник Михаил Врубель, певец-волгарь Фёдор Шаляпин...

Но, наверно, только на Международном Форуме «Кооперация: время, традиции, люди», открывшем здесь осень-2023, могло случиться нечто, прежде тут невиданное и неслыханное.

КООПЕРАЦИЯ – ОНА И В АФРИКЕ КООПЕРАЦИЯ

Итак, на главной сцене выставочного центра Ярмарки - чернокожий посланец юга Африки Лоренс Бейл. Президент верховного национального союза кооператоров ЮАР. Он же главный в БРИКС по кооперативам. Пламенный трибун с пол-оборота заводит зал:

- О, великая Россия! Ты умеешь выращивать хлеб. Научи нас, нам очень нужен хлеб. Земля моей Африки полна редкими полезными ископаемыми. Научи их добывать, и мы будем справедливо делиться. Я готов к подписанию меморандума, в том числе, и в рамках БРИКС!

Финальный аккорд громкого спича. Оратор поднимает сжатый кулак солидарности. И зычно скандирует фамилию президента Путина (я насчитал пять раз!).

Фото Бориса Вишневского

Ведущий Форума, председатель Совета Центросоюза РФ Дмитрий Зубов, сквозь гром аплодисментов, ответствует другу Лоренсу: мы тоже готовы «скрепить узы», но попозже, а пока слово – президенту Международного кооперативного альянса (МКА) Ариэлю Гуарко.

Из ещё более дальней, чем Африка, страны Аргентины на огромный экран выплывает улыбчивое лицо главного кооператора планеты. Он горячо приветствует великую Россию, поздравляет нижегородцев со 155-летием общества «Бережливость» и напоминает, что главное в кооперации – это не капитал, а человек, это солидарность и независимость, «а потому мы всегда будем вместе!» (Кстати, сегодня МКА - это 222 организации из 88 стран, более 12 процентов населения Земли, деловой оборот Альянса превышает 600 млрд.евро).

Фото Бориса Вишневского

- Да, - продолжает Дмитрий Зубов, - предыдущий, 6-й, Международный Форум кооператоров собрал гостей из 40 стран. Сегодня, кроме ЮАР, на участие в нём отважились Иран и Китай, Турция, Марокко, Беларусь и Азербайджан. Но, во-первых, мы сами деликатно попросили зарубежных друзей: подождите до лучших времён. Во-вторых, как известно, побеждают не числом, а умением. И, самое главное, как ни старались, не вышло у наших недоброжелателей «изолировать Россию». Трижды требовали этого, например, наши польские «друзья», но бесполезно! Видно, забыли уроки истории?

Фото Бориса Вишневского

А мы их не забыли. Ведь именно у стен Нижегородской ярмарки, что неподалёку от местного Кремля, собирал народное ополчение здешний торговый человек, гражданин Кузьма Минин. Вёл его, прирастая и множась, через земли татар и чувашей, мордвы и муромцев, суздальских и владимирских людей, под командование московского князя Дмитрия Пожарского. И погнали они, собравшись воедино, польских, литовских и прочих европейских захватчиков из родного московского Кремля!

Было это четыре с лишним века назад. А что сегодня? На той же ярмарке идёт такой же народный сбор, только под новым слоганом «Кооператоры – фронту!» И такие же могучие богатыри, хотя, конечно, не в латах, не в кольчугах, а в лёгком летнем камуфляже, произносят слова благодарности «гражданским» за помощь воинам в СВО.

Фото Бориса Вишневского

ПОЭТ МАЯКОВСКИЙ - ЗА АГИТАЦИЮ В КООПЕРАЦИЮ

Впрочем, всё по порядку. Чтобы представить масштаб работы Форума, перенесёмся к знаменитой «стрелке», что у Волги и Оки. Справа - величавая громада Новоярмарочного собора Александра Невского, слева – созвучное ему по облику и расцветке здание Ярмарки работы Бетанкура и Монферрана. Между ними обширная площадь исторического торжища и Выставочный центр с павильонами и залами, во всём блеске «супер-хайтека». Едва ли не с весны в них велась подготовка презентаций проектов Центросоюза РФ, биржи деловых контактов, экспозиций династий кооператоров и истории плакатов (со слоганами поэта Маяковского и кистью художников Моора и Малютина), помощи фронту и народных художественных промыслов. Одних только «круглых столов» и экспертных сессий – больше десятка, на которых сошлись пищевики и юристы, заготовители и переработчики, спецы по импортозамещению и молодёжные стартапы в бизнесе...

Фото Бориса Вишневского

А что же за стенами выставки? Тут всё, как в песне Валерия Леонтьева про «ярмарки краски, разноцветные пляски». Сюда заранее, из 50 регионов России, свозили плоды работы умельцев-кооператоров. Неслись из фирмы «ГАЗ» блестящие «Газели», «Соболя» и «Валдаи». В обличье автолавок, тур-домов на колёсах и даже целого концертного комплекса для массовых шоу на площадях и стадионах. Ехала, как из сказки про Емелю, настоящая русская печь, с горшками и ухватами. Поднимались шатры и павильоны с котлами и запасом дров для варки супов и похлёбок, гигантские самовары для приготовления «чаёв изо всех краёв». Бородатые мужики и безусый молодняк из клубов исторических реконструкций точили топоры для рубки лодок-плоскодонок, крутили пеньку для вязания канатов. Музыканты с башкирскими кубызами, тульской гармоникой и стройной «медью» из местной губернского оркестра настраивали свои инструменты...

Фото Бориса Вишневского

И вот, наконец, первого сентября всё это ярмарочное великолепие заработало, запело, зазвучало...

ОТДЕЛЬНАЯ ПЕСНЯ – ДЕНЬ ЗНАНИЙ!

Hаньше всех он начался на далёкой Камчатке. Как начался? С чего? Об этом через телемост «Нижний Новгород – Камчатка» распросил местных кооператоров знаток гастрономии с канала НТВ Сергей Малозёмов. А нам, сидя в затемнённом зале, показалось, что с огромного экрана повеяло запахом солёного Тихого океана, дальневосточных дикоросов и морепродуктов. Энергичная и улыбчивая Алсу Набиева, ректор Российского университета кооперации, подчеркнула роль знаний в нашей жизни. Роль дружбы, традиций и взаимопомощи, этих главных витаминов для растущего организма. Зал заполнили вчерашние школяры, готовые, с волнением на лицах, к торжественному посвящению в первокурсники. Среди них, впервые, ребята из новых регионов России. Крепкие волонтёры в камуфляже из отряда «Беркут» Новосибирского кооперативного техникума. Юные студентки-красавицы, разодетые в пёстрые национальные наряды. Всем им учиться и учиться. И кем же, какими они станут? Очень хотелось бы, чтобы стали они вот такими.

Фото Бориса Вишневского

В соседнем зале зеленеет огромное ветвистое дерево. Это не просто растение, это «генеологическое древо» российской кооперации, усеянное «золотыми плодами». Всего династий насчитано 75, самая длинная, целых 330 лет, это Заславские из Гатчины. А общий династический стаж, сложенный простым арифметическим путём, составил аж 9076 лет! Вопрос: с какой из земных империй или цивилизаций сравнить такой долгий срок? Кто из них столько правил? Что оставил после себя? Оказалось, что никто не дотянул до нашего рекорда – ни древние шумеры с ацтеками, ни майя с монголами, ни уж тем более британцы, чьего «морского владычества» или, проще говоря, бандитского грабежа чужих богатств хватило лишь на 500 кровавых лет. Разве сравнишь такое с мирными веками наших трудяг-созидателей!

А НА ДЕСЕРТ – ОДУВАНЧИКИ В МЕДУ

Что же до зримых, осязаемых дел умельцев-кооператоров, то за них уже голосует рублём и желудком, примеркой-покупкой шумная ярмарочная площадь. Ещё одна «фишка» форума – так называемые «пресс-обходы». Это когда между всякими заседаниями, как говорится, «для разгона кровей», главный кооператор Дмитрий Зубов устраивает «облёт территории». Вот краткий отчёт об одном из таких «облётов», в компании с руководителями регионов и пытливыми журналистами.

Фото Бориса Вишневского

Итак, стартует гастрономический фестиваль. Идём на манящий аромат кострового дымка. За броским баннером «Все - на астраханскую уху!» сооружён вместительный рыбацкий шалаш. В прозрачных садках трепыхаются нагулявшие вес судаки и лещи, сазаны и щуки. На соседних кострах кипят 50-литровые котлы. Счастливые едоки за столами-трансформерами азартно хлебают дарёное угощение. Эх, присоединиться бы к неторопливой трапезе! Но едва поспеваешь за «летучей комиссией», которая вот уже у толстопузого «стоведёрного» гиганта-самовара. Это ноу-хау Татпотребсоюза, в котором мудрёно готовится национальный суп – шурпа из баранины. Потом учимся, как правильно – нет, не наливать, а «насыпать» и «складывать» густой кубанский борщ. Как из разных видов мяса готовить особо сытный (для жениха и невесты!) чувашский «брендированный» продукт под названием «шартан». Как таскать ухватом горшки с домашней курятиной, томлёной в свежих овощах. Прямо – из раскалённых недр той самой, вспомните Емелю, русской печи. Умельцы с нижегородской деревни Большие Мосты с этим отлично справляются. Кстати, у Владимира Храмова – трое ребятишек, у Юрия Сергеева (улыбка в пол-лица и борода «лопатотой) их аж семеро!

Фото Бориса Вишневского

Наверно, только здесь, не выезжая в дальние пределы, можно отведать самые-самые изыски гастрономической России. Целебный папоротник-орляк из Алтая и Забайкалья, лимонник и морскую капусту в маринаде с Дальнего Востока, сибирское варенье из кедровой шишки и облепихи, ирги и жимолости, башкирский мёд, от которого «здоровье – круглый год», тульский пряник-ружьё «Победа – за нами!», ярославские одуванчики и крапиву в меду, с мятой и лимонной цедрой, грибы сушёные и солёные с Русского Севера и, по контрасту, южные наливные яблоки из Кабардино-Балкарии, которыми щедро одаривали гостей ярмарки...

А где ещё можно примерить-прикупить модные валенки и винтаж из натурального войлока Гатчины, пуховые чудеса Оренбурга, нежнейшие кружева Мстёры, лаковые миниатюры Федоскина?...

Фото Бориса Вишневского

ГДЕ ТАНК НЕ ПРОЙДЁТ – АВТОЛАВКА ПРОЕДЕТ

Тем временем, в павильоне выставки, опять же впервые, финиширует ещё один конкурс. Речь – о таком феномене кооператоров, как Её Величество Автолавка. Пишу с большой буквы, потому что, скажем честно, никакая торговая сеть или частный купец-продавец не пойдёт в отдалённую деревню, на кордон или заимку. Не пойдёт, потому что не выгодно. И кооператоры тоже не пойдут, они - поедут, как миленькие. У некоммерческой организации не барыш на кону, а социальная миссия. Обеспечить народ всем, что ему нужно. Больше-то некому. И вот, для поддержки таких подвижников, Центросоюз РФ совместно с журналом «Автопарк 5 колесо» объявил конкурс «Лидер мобильной торговли». Из полсотни претендентов такими лидерами стала брянская парочка - продавщица Марина Аникеец и водитель Александр Летушов. Их пограничный Погарский район давно уже простреливается укронацистами. Вся торговля поуходила, а они остались. И, может быть, потому сделали рекордный миллион выручки. Только за первый летний месяц. Ну, разве не герои?

БРАТАНИЕ У ПАВИЛЬОНА «КООПЕРАТОРЫ- ФРОНТУ»

Но вернёмся на ярмарочную площадь. Главным аккордом нашего похода стала «летучая» пресс-конфепенция у павильона «Кооператоры – фронту!» Передача ключа от новенького грузового автофургона, боевое братание Дмитрия Зубова с двухметровым богатырём в военной форме Львом Макеевым. Это сержант Краснознамённого центра спецназа «Витязь» нацгвардии России. Он чётко, по-уставному, благодарит кооператоров за помощь, размер которой, на конец августа, превысил 164 млн.рублей. Сейчас, говорит сержант, мы загрузим машину вашими дарами и отвезём их в зону СВО, где нас очень ждут.

– Какие у журналистов будут вопросы? – Спрашивает директор Центра информации и коммуникации Центросоюза РФ Галина Лашманова.

Конечно, главному кооператору России Дмитрию Зубову есть что поведать «Комсомольской правде». Он же родом из того ещё комсомола, самого боевого крыла ВЛКСМ, ковавшего в своё время золотой, реальный, новаторский опыт. Это молодёжные жилые комплексы (МЖК) и студенческие строительные отряды (ССО), первый негосударственный, коммерческий банк, производство авангардных стройизделий из из отходов (проект «Дом – за 5 часов») и продуктов здорового питания, биологической очистки водоёмов – с помощью «прирученных» к нашему климату тропических растений и так далее.

Да, не стало комсомола, вместе с Союзом ССР. Но многое из передового опыта, полузабытого на сломе эпох, перешло в другой Союз – кооператоров России. И расцвело там, помноженное на лучшие, проверенные традиции, стало востребованным и заработало на благо людей. Так не пора ли поделиться этм капиталом, развить и распространить его в условиях нового времени, новых вызовов и возможностей.

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