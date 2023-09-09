Дмитрий Песков: Избирательные комиссии в новых регионах России проявляют героизм

Cейчас можно констатировать высокую активность наших граждан в новых регионах Фото: REUTERS

- По голосованию можно вопрос, Дмитрий Сергеевич? - обратился я с просьбой к пресс-секретарю.

- Да.

- В России вовсю уже идут выборы, голосование, в том числе - в новых регионах. То, что происходит в Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях, Элла Памфилова уже назвала подвигом. Потому что некоторые избирательные участки даже под обстрел попали, и там меняют дислокацию. И все равно - очереди, люди голосуют очень активно. Наверняка президент из первых рук получает информацию о том, что происходило во время голосования в России вчера, что - сегодня, как там настроения. Хотелось бы узнать, как Владимир Путин оценивает такое необычное голосование, которое у нас сейчас в стране?

- Ну, необычное голосование, - заметил Песков, - в ряде регионов, которое, тем не менее, проходит весьма и весьма активно.

Действительно, там проявляют героизм в отдельных случаях (речь об избирательных комиссиях. - А.Г.), проводят это голосование (несмотря ни на что).

Конечно, сейчас можно констатировать высокую активность наших граждан в этих регионах.

Ну, а в остальном все-таки давайте дождемся завершения голосования, перед тем как давать оценки.

- Спасибо.

- Пожалуйста.