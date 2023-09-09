Минобороны России уничтожило за неделю 5405 украинских солдат

Минобороны России подвело итоги за неделю. Уточнило цели, которые были ликвидированы со 2-го по 9-е сентября. По данным нашего военного ведомства шесть групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами, пришлись точно по объектам: радиотехнической разведки Украины, портовой инфраструктуры, производства безэкипажных катеров, складам хранения боеприпасов и западного вооружения, топлива, а также базам подготовки диверсионных групп ВСУ и террористов из так называемого «Русского добровольческого корпуса».

- Кроме того, в результате ударов была нарушена работа систем стратегической радиотехнической разведки, а также материально-технического обеспечения группировок войск ВСУ, действующих на Херсонском и Запорожском направлениях, - уточнил на прошедшем брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Генерал-лейтенант отметил, что на Запорожском направлении подразделения ВСУ в течение недели продолжали безуспешные попытки прорыва обороны российских войск в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области.

- С этой целью противник 39 раз бросал в бой штурмовые отряды 46-й аэромобильной, 47-й механизированной, 82-й десантно-штурмовой бригад, а также 15-й бригады нацгвардии Украины. Для поддержки наступательных действий ВСУ на данном направлении задействовали группировку артиллерии численностью до 360-ти орудий, из которых свыше 160 единиц – западного производства калибром 155-миллиметров, - перечислил Конашенков, и подчеркнул, что «самоотверженными действиями российских военнослужащих все атаки противника были отражены».

В результате этих атак на Запорожском направлении ВСУ за неделю потеряли более 845 украинских военнослужащих (только 82-я десантно-штурмовая бригада ВСУ за прошедшую неделю потеряла до 500 военнослужащих убитыми и раненными), 27 танков и боевых бронированных машин, в том числе танк «Challenger» производства Великобритании, 25 автомобилей и 63 орудия.

Конашенков также сообщил потери ВСУ за минувшую неделю на других участках боевого соприкосновения: на Южно-Донецком направлении уничтожено свыше 1230 украинских военнослужащих, на Донецком более 2100, на Купянском до 425, на Краснолиманском более 450, на Херсонском до 355.

Выходит, что за последнюю неделю ВСУ в своих «мясных» штурмах и погубило еще 5405 украинцев. Напомним, что с начала так называемого «контрнаступа» потери противника превысили 66 000 человек и 7600 единиц вооружения.

Также, за неделю наши воины также уничтожили десятки танков, бронемашин и самоходок противника.

Тем временем, за неделю кораблями Черноморского флота в южной части Керченского пролива были обнаружены и уничтожены три украинских безэкипажных полупогружных катера, пытавшихся атаковать Крымский мост. Самолетами Морской авиации у полуострова Крым были уничтожены четыре быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций ВСУ, общей численностью до 50 украинских военнослужащих.

Отличились на этой неделе и наши военные летчики - сбили самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 воздушных сил Украины, а также уничтожены пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300пс.

Конашенков отметил подразделения противовоздушной и радиоэлектронной борьбы, которые за эти дни подбили 49 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, три управляемые авиабомбы «JDAM», противорадиолокационную ракету HARM, 247 украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе 23 в западных регионах Российской Федерации.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены:

467 - самолетов.

248 - вертолетов.

6540 - беспилотных летательных аппаратов.

436 - зенитных ракетных комплексов.

11742 - танка и другие боевые бронированные машины.

1149 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

6306 - орудий полевой артиллерии и минометов.

12840 - единиц специальной военной автомобильной техники.