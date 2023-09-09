Стала известна программа Владимира Путина на ВЭФ

Ожидается весьма и весьма насыщенная программа
Фото: REUTERS
В субботу, 9 сентября, пресс-секретарь главы государства познакомил представителей российских и зарубежных СМИ с программой участия Владимира Путина в работе VIII Восточного экономического форума (ВЭФ). Он пройдёт с 10 по 13 сентября во Владивостоке.
…- Президент проведёт совещание по реализации программ развития дальневосточных городов, - сообщил официальный представитель Кремля. - (Прежде всего, это Владивосток, Биробиджан, Хабаровск, Благовещенск. - А.Г.) В повестке - подведение итогов 10-летней работы в рамках поручений Путина по развитию регионов Дальнего Востока.
Ну, и, как всегда, будет обсуждаться весь инструментарий по развитию экономики этого гигантского региона.
Запланированы бизнес-диалоги в рамках форума - и с Индией, и с Китаем, и с Монголией, и с АСЕАН.
Сам же президент, помимо упомянутого совещания по реализации программы развития дальневосточных городов, отдельно ознакомится с интерактивной презентацией достижений Дальнего Востока.
В режиме видеоконференции запланирован запуск в промышленную эксплуатацию ряда предприятий Дальнего Востока.
Продолжаются инвестиции в ТОРы (территории опережающего социально-экономического развития. - А.Г.), запускаются новые очереди мощностей по разным направлениям.
Кроме того, президент позанимается также вопросами строительства музейного и театрально-образовательного комплекса.
Причём, не только дальневосточного, но и во всей Российской Федерации. Курирует сооружение этих объектов вице-премьер Марат Хуснуллин. Он и доложит о проделанной работе. А в режиме видеоконференции можно будет наблюдать, как вводятся эти центры в строй по всей стране.
Отдельно запланирована беседа у президента с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.
Будут и международные контакты.
Главным иностранным гостем на форуме станет вице-президент Лаоса Пани Ятхоту (это женщина), собственно, она будет вместе с президентом Путиным принимать участие в пленарном заседании, которое пройдёт 12 сентября.
С ней у главы государства перед «пленаркой»
состоится отдельная двусторонняя встреча.
Также президент встретится и с вице-премьером Госсовета Китая Чжаном Гоцином, который тоже с визитом будет находиться во Владивостоке и принимать участие в работе форума.
«Пленарка» – центральное событие ВЭФа, дискуссия с акцентом на дальневосточную проблематику, тематику развития, которая традиционно всегда охватывает и международные вопросы, и другие направления, связанные с развитием нашей страны.
Во Владивостоке президент также встретится с модераторами сессий ВЭФа.
В прошлом году такая встреча была апробирована, она получилась достаточно содержательной.
Собственно, это дает возможность главе государства погрузиться в ту проблематику, которая фигурирует на повестке дня форума.
И - также поговорить о конкретных вопросах и проблемах, с которыми сталкиваются представители бизнеса в ходе своей работы в регионе.
Поэтому, ожидается весьма и весьма насыщенная программа…