Стала известна программа Владимира Путина на ВЭФ

Ожидается весьма и весьма насыщенная программа Фото: REUTERS

В субботу, 9 сентября, пресс-секретарь главы государства познакомил представителей российских и зарубежных СМИ с программой участия Владимира Путина в работе VIII Восточного экономического форума (ВЭФ). Он пройдёт с 10 по 13 сентября во Владивостоке.

…- Президент проведёт совещание по реализации программ развития дальневосточных городов, - сообщил официальный представитель Кремля. - (Прежде всего, это Владивосток, Биробиджан, Хабаровск, Благовещенск. - А.Г.) В повестке - подведение итогов 10-летней работы в рамках поручений Путина по развитию регионов Дальнего Востока.

Ну, и, как всегда, будет обсуждаться весь инструментарий по развитию экономики этого гигантского региона.

Запланированы бизнес-диалоги в рамках форума - и с Индией, и с Китаем, и с Монголией, и с АСЕАН.

Сам же президент, помимо упомянутого совещания по реализации программы развития дальневосточных городов, отдельно ознакомится с интерактивной презентацией достижений Дальнего Востока.

В режиме видеоконференции запланирован запуск в промышленную эксплуатацию ряда предприятий Дальнего Востока.

Продолжаются инвестиции в ТОРы (территории опережающего социально-экономического развития. - А.Г.), запускаются новые очереди мощностей по разным направлениям.

Кроме того, президент позанимается также вопросами строительства музейного и театрально-образовательного комплекса.

Причём, не только дальневосточного, но и во всей Российской Федерации. Курирует сооружение этих объектов вице-премьер Марат Хуснуллин. Он и доложит о проделанной работе. А в режиме видеоконференции можно будет наблюдать, как вводятся эти центры в строй по всей стране.

Отдельно запланирована беседа у президента с губернатором Приморья Олегом Кожемяко.

Будут и международные контакты.

Главным иностранным гостем на форуме станет вице-президент Лаоса Пани Ятхоту (это женщина), собственно, она будет вместе с президентом Путиным принимать участие в пленарном заседании, которое пройдёт 12 сентября.

С ней у главы государства перед «пленаркой»

состоится отдельная двусторонняя встреча.

Также президент встретится и с вице-премьером Госсовета Китая Чжаном Гоцином, который тоже с визитом будет находиться во Владивостоке и принимать участие в работе форума.

«Пленарка» – центральное событие ВЭФа, дискуссия с акцентом на дальневосточную проблематику, тематику развития, которая традиционно всегда охватывает и международные вопросы, и другие направления, связанные с развитием нашей страны.

Во Владивостоке президент также встретится с модераторами сессий ВЭФа.

В прошлом году такая встреча была апробирована, она получилась достаточно содержательной.

Собственно, это дает возможность главе государства погрузиться в ту проблематику, которая фигурирует на повестке дня форума.

И - также поговорить о конкретных вопросах и проблемах, с которыми сталкиваются представители бизнеса в ходе своей работы в регионе.

Поэтому, ожидается весьма и весьма насыщенная программа…