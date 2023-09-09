Николай Дроздов собирается домой после операции

Со дня на день Николай Николаевич Дроздов уже должен быть дома

86-летний Николай Николаевич Дроздов следит за здоровьем, регулярно проходит обследования и получает необходимое лечение. В столь почтенном возрасте постоянно возникает необходимость: то одни, то другие показатели привести в норму. Неудачное падение из-за гололеда девять месяцев назад добавило проблем. Когда информация об очередной плановой госпитализации легендарного телеведущего, доктора биологических наук, профессора географического факультета МГУ Николая Николаевича Дроздова становится достоянием блогеров – общественность бьет тревогу. Но как говорится: не дождетесь! Семья Дроздова уже устала от повышенного внимания к состоянию здоровья Николая Николаевича. На этой неделе появилась очередная информация – Дроздова прооперировали. Но уточнений об операции не было: Николай Николаевич не захотел сам комментировать подробности.

Со дня на день Николай Николаевич Дроздов уже должен быть дома. По неофициальной информации, которую нам сообщил знакомый ученого, ему сделали малоинвазивную операцию: «Это связано с кишечником. Но никаких страшных диагнозов там нет. Необходимая медицинская процедура». Говорят, что у Дроздова летом диагностировали кишечную непроходимость, дивертикулез кишечника. Сейчас ученый получал необходимое лечение по поводу этого заболевания. Спровоцировать его могла диета Дроздова: Николай Николаевич значительно похудел к лету – рассказывал, что сбросил 15 кило и стал весить 75 кг. Ел разнообразную пищу, но очень-очень маленькими порциями.

Худеть Дроздов решил после неудачного падения в январе текущего года – тогда Николай Николаевич сломал 7 ребер: где-то были трещины, а где-то переломы. Когда телеведущей поскользнулся и падал - он сориентировался и подставил локоть под ребра, так более серьезных последствий удалось избежать. Но поломанное ребро повредило легкое, из-за чего полное восстановление затянулось. Дроздова скоро ждет очередной реабилитационный курс.

Недавно Николаю Николаевичу сделали операцию на глаза - у него были проблемы с хрусталиком. Когда Дроздов упал, то повредил хрусталик – недавно ученому заменили хрусталик. Глаз восстанавливается. Дел по восстановлению здоровья много. Николай Николаевич Дроздов – оптимист, поэтому в планах у него встречи с публикой на лекциях и поездки.