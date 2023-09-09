Виталий Коротич: «Независимость» от США Гавайским островам «не грозит»

Байден соизволил только через две недели посетить сгоревшие Гавайи. Фото: REUTERS

- Виталий Алексеевич, вот пришла, может быть, несколько неожиданная информация. Guardian пишет, что жители Гавайев захотели добиться независимости от США - после недавних катастрофических пожаров, «которые испепелили Западный Мауи». Как можно оценить это пожарно-политическое событие?

- Дело в том, Александр, что Гавайские острова – это один из таких относительно молодых американских штатов. Они не участвовали в борьбе за независимость, в Гражданской войне и так далее. А, главное, американские штаты - в том числе и этот - не имеют никакой истории самостоятельного существования как государств. Они никогда не были полноценными в этом отношении. И - не будут.

- Чего же тогда Гавайи добиваются?

- За этими их требованиями и восклицаниями - скорее всего, желание что-то выцыганить из федерального бюджета. Да ещё, наверное, обида на то, что, когда у них был пожар, то гасили не всей мощью американской армии, а как-то менее энергично.

- И американские, и наши СМИ писали, что Байден соизволил наконец-то только через две недели посетить сгоревшие Гавайи - лишь в 20-х числах августа.

- Материальная поддержка погорельцам была минимальна.

- Вот - цитата: «На гавайском острове Мауи, где во время пожара, уничтожившего город Лахайна, погибло 118 человек и сотни пропали без вести, Байдена встречали плакатами «Проваливай домой, Джо», матом и неприличными жестами».

- А потом - на Гавайских островах - свой особый менталитет. Еще и Джек Лондон, и другие писали о том, насколько там много маори (коренной народ. - А.Г.). То есть, своих древних жителей, которые вообще не знают, в какой стране они находятся. Пожалуй, единственное, чем Гавайи отпечатались в американской истории, - в свое время там стоял американский Тихоокеанский флот, в Перл-Харборе. Это известная история, когда туда прилетели японцы и уничтожили этот флот за одну бомбардировку.

- Ну, это когда было-то…

- В конце 1930-х. С этого началась для американцев Вторая мировая война. И вот еще… Для нас, христиан, в основном, вся жизнь прямолинейна: жизнь – смерть. А для людей, которые исповедуют восточные религии, жизнь циркулярна, она никогда не кончается смертью, а начинается с перерождения. Вот он побыл человеком, потом переродится еще в кого-то, стал кем-то, еще кем-то, потом опять переродится. На Гавайях очень много этого «другого мышления», но государственного мышления отдельного там не было и нет. Так что, повторюсь - «независимость» от США Гавайским островам «не грозит».

- Спасибо вам огромное, Виталий Алексеевич. Разъяснили…

- Спасибо вам.