Владимир Путин проголосовал онлайн, открыл новые развязки и обсудил развитие столицы и западных регионов

Владимир Путин поздравил москвичей с Днем города. Фото: kremlin.ru

Суббота у главы государства выдалась напряженной (как, впрочем, почти всегда).

ГОЛОСОВАЛ ИЗ КРЕМЛЯ

Уик-энд для лидера страны начался с участия в выборах мэра столицы. Путин использовал систему дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Этим способом президент России отдает свой голос не в первый раз. Два года назад, в сентябре 2021-го он голосовал онлайн на выборах в парламент. Причина была проста: лидер страны был на самоизоляции - пообщавшись тогда с сотрудником, заболевшим COVID-19.

И в 2022 году на выборах в Москве Путин голосовал, используя компьютер.

9 сентября президент отдал свой голос из рабочего кабинета в Кремле. Со стационарного компьютера с проводной мышкой. Увидев на экране предложение «Спасибо, вы успешно проголосовали!» российский лидер отреагировал следующим образом: «Ну, вот так».

НАПОМНИЛ СОГРАЖДАНАМ О ВОЗМОЖНОСТЯХ

Владимир Путин, не откладывая дело в долгий ящик, предложил в своем обращении всем жителям регионов, где в эти дни проходят выборы, принять в них участие.

- Избирательные процедуры в нашей стране выстроены максимально удобно. Имею в виду и трёхдневное голосование на участках, и возможность отдать свой голос дистанционно, - напомнил президент, оглядываясь на свой компьютер, - Электронное голосование год от года становится более и более популярным, расширяет свою географию. Всё больше избирателей доверяют ему, пользуются такой возможностью. Рассчитываю, что каждый из вас проявит ответственную гражданскую позицию.

ПОЗДРАВИЛ МОСКВИЧЕЙ

Вместе со столичным мэром президент практически в обеденный перерыв дал старт движению поездов по МЦД-4 между подмосковными пунктами Железнодорожным и Апрелевкой.

Глава страны и руководитель ее столицы по видео-конференц-связи из парка «Зарядье», что напротив Кремля, запустили составы по четвертому Московскому центральному диаметру, который связал микрорайон Балашихи с Наро-Фоминском районом Подмосковья. Для чего было проложено 100 км дополнительных путей и еще 50 км реконструировано, построены десятки инженерных сооружений - мосты, эстакады, тоннели и 24 вокзала, а пассажиропоток тут превысит полмиллиона человек в сутки.

Российский лидер отметил роль тех, кто живя и работая в столице, двигает общее развитие страны.

- Рабочие, инженеры московских предприятий, промышленных центров московской агломерации вносят огромный вклад в обеспечение оборонного потенциала страны, - заявил Путин, - Наша столица достойно отвечает на нынешние сложные вызовы, при этом ни на шаг не отступает от реализации своих масштабных программ развития.

Президент подчеркнул, что достижения Москвы «действительно впечатляют, кардинально меняют представления о том, каким должен быть современный, комфортный и успешный мегаполис. И здесь особое значение имеет модернизация транспортного комплекса».

ВНИМАТЕЛЬНО ПОСМОТРЕЛ НА ЗАПАД

После выборных и столичных дел глава государства в режиме видеоконференции провёл совещание по вопросам социально-экономического развития Смоленской области. Не забыв и о юбилеях.

- Хочу поздравить всех жителей области с 80-летием освобождения Смоленщины от нацистских оккупантов, а также с 1160-летием Смоленска, которое также отмечается в этом году, - улыбнулся президент в начале обстоятельного разговора, - Мы хорошо знаем, какую огромную роль в истории играл Смоленск – «щит России». И сегодня многие уроженцы Смоленщины проявляют настоящую отвагу и доблесть, участвуя в проведении специальной военной операции.

Российский лидер обратил внимание участников совещания на то, что обрабатывающие предприятия региона резко прибавили в первом полугодии, хорошие показатели у животноводов и у тех, кто перерабатывает лен и рапс, но не все задачи по комплексному развитию области еще решаются в нужном темпе.

Путин поддержал усилия нового руководителя Смоленщины Василия Анохина и попросил его предметно остановиться на болевых точках региона.