Выборы продолжаются в плановом режиме и в условиях безопасности Фото: Кадр видео

Украинские военные попытались сорвать выборы в Запорожской области. В телеграм-каналах опубликовали видео подрыва здания бывшего сельского совета Васильевки. По нему ударил дрон со взрывчаткой. Пропагандисты тут же сообщили, что в помещении располагался избирательный участок и вся необходимая документация. «Комсомольская правда» решила проверить данные в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа» https://lapsha.media , направленного на разоблачение недостоверной информации.

Оказалось, что здание было действительно повреждено. Только это произошло 6 сентября, когда еще не началась активная фаза голосования. Об этом рассказала глава местной администрации Наталья Романиченко. При этом своей цели украинские власти не достигли, в этом здании не было избирательного участка:

- Украинские фашисты надеялись, что здесь находится избирательный участок, но предвидя это, мы перенесли его в другое место.

В доме повреждена крыша, окна, есть повреждения внутри. Второй дрон был сбит на подлете к селу.

Наталья Романенко добавила, несмотря на атаку, выборы проходят в плановом режиме и в условиях безопасности. Действия Украины по обстрелу мирных объектов вызвали только гнев у жителей, которые давно связывают свое будущее с Россией.

Напомним, что в новых регионах России проходит голосование. По данным на вечер 9 сентября, явка составила на выборах депутатов Заксобрания 53,01% , а на выборах депутатов Мелитопольского городского Совета первого созыва 40,69%. Работали 226 участковых избиркомов в 15 районах региона.