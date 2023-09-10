В качестве подарка к юбилею герой Костолевского заказал себе ночь любви с юной девственницей

10 сентября у Игоря Костолевского юбилей - 75 лет. Фото: Сергей ПЕТРОВ

Игорь Костолевский по-прежнему в прекрасной творческой форме, и в него по-прежнему влюбляются девушки, а режиссеры заваливают его работой.

Сниматься в кино он начал рано и сразу в главных ролях. То он юный романтик-декабрист Анненков («Звезда пленительного счастья»), то комсомольский вожак Евгений Столетов («И это все о нем»), то советский разведчик Андрей Бородин («Тегеран-43»), то простодушный и трогательный учитель космографии («Безымянная звезда»).

В Театре им. Маяковского он - ведущий артист. Хотя в самом начале жизнь в театре была у него непростая. Начинал он с массовки. Долгое время главреж Андрей Гончаров не доверял ему серьезных ролей. Даже когда молодого Костолевского узнавали на улице, а поклонницы караулили у служебного входа, в спектакле «Беседа с Сократом» он двигал по сцене фурку, на которой восседал Армен Джигарханян. Джигарханян, разумеется, играл Сократа.

И всё равно он всегда считал театр наиглавнейшим из искусств. Он был счастлив, когда в конце 80-х ему предложили контракт в Норвегии, где он сыграл одну из лучших своих ролей - Вестника в «Орестее» Эсхила - в спектакле, длившемся 6 часов. Когда через полгода он вернулся в Москву, его пригласил знаменитый немецкий театральный режиссер Петр Штайн. И тоже в «Орестею» на Аполлона. А кому же ещё доверить эту роль? И только после этого у него началась настоящая работа в своём театре.

Костолевский не держится за свои внешние данные, которые всё ещё впечатляющие, и пробует себя в разных ролях, которые зритель, может быть, не всегда принимает.

Например, в премьерном спектакле «Любовь по Маркесу», выпущенном к его юбилею (режиссер постановки Егор Перегудов) Костолевский играет 90-летнего старика. Он выходит на сцену в пластическом гриме, седые волосы, шаркающая походка. Молодость и зрелые годы прошли бурно: 514 женщин познал его печальный мудрец Габито. Но ни семьи, ни любви, ни привязанностей. Он всё ещё верит, что всё впереди. Он звонит своей такой же 90-летней подруге - хозяйке борделя Росе Кабаркас (её играет Ольга Прокофьева) и заказывает подарок к своему юбилею - ночь любви с молодой девственницей…

В премьерном спектакле «Любовь по Маркесу», выпущенном к юбилею актера, Костолевский играет 90-летнего старика. Фото: Сергей ПЕТРОВ

При этом в жизни Костолевский совсем не таков, как его герой. Он женат на француженке, очаровательной Консуэло де Авиланд, которой предан вот уже 25 лет. И говорит, что счастлив: рядом любимая жена, которая его понимает и помогает во всех делах. «Когда я её впервые увидел, у меня ёкнуло сердце. И это мгновение решило всё», - однажды признался «КП» Костолевский. Это был сложный период в его жизни, его одолевали сомнения и творческие, и личные. Он был женат на актрисе Театра Маяковского Елене Романовой. Но их брак трещал по швам. И тут ему повстречалась женщина с божественным именем Консуэло.

Как минимум есть две версии их знакомства причём обе в изложении самого Костолевского. По одной, француженка играла в спектакле Валерия Фокина «Дневник Татьяны Репиной». Игорь Матвеевич увидел её на сцене, и «понял, что это свыше...». По другой версии, их встреча произошла в Театре Пушкина, куда Консуэло приехала как импресарио Авиньонского фестиваля. И пришла смотреть спектакль, в котором играл Костолевский.

Как бы то ни было, они познакомились в театре. И даже странно, что он встретил свою французскую жену только в 50 лет. Со стороны легко представить, что он был обречен жениться на иностранке. В нём есть французский шарм. И даже роскошная шевелюра, как у Джо Дассена. Несмотря на сугубо театральное знакомство, его Консуэло пробивала в Москве и, кстати, пробила, идею восстановить железнодорожное сообщение между Россией и Францией.

После этого в Москву из Парижа она ездила поездом. В отличие от мужа, который по старинке летает самолётом.

Он консервативен, хотя, говорит, что с годами стал менее категоричен, появились черты, прежде ему не свойственные.

Коллеги называют его чувствительным романтиком и самоедом с вечными сомнениями.

Актриса Театра Маяковского Татьяна Орлова ещё в студенческие годы играла его жену в своём дипломном спектакле «Дикарка».

- В нём безумная фантастическая работоспособность, назвать его трудоголиком - ничего не сказать, - свидетельствует Орлова. - Он может репетировать и играть нон-стоп. Как сейчас говорят, 24/7.

Примерно такую же рекомендацию я услышала и от другой артистки Ольги Прокофьевой. Она партнерствует с Костолевским в нескольких спектаклях. В «Пигмалионе» играет его мать – миссис Хиггинс.

- Игорь своим трудом заработал популярность, - говорит Ольга Прокофьева. - Как партнёр он замечательный, обожает театр, стоит за него горой. Какой он ещё? Доброжелательный, дотошный, дисциплинированный, интеллигентный...

А мы и не сомневались. Поэтому желаем Игорю Матвеевичу творческого и физического долголетия. Кстати, для этого у него есть все основания – его мама дожила до 101 года.

И ещё один любопытный факт. Игорь Костолевский и экс-министр культуры РФ Михаил Швыдкой - одноклассники и школьные приятели, даже сидели за одной партой. В прежние годы свои дни рождения (Швыдким на пять дней старше Костолевского) они праздновали вместе.