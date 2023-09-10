Танк британского производства Challenger 2 является уязвимой целью для русского ПТРК «Корнет». Фото: Кадр видео

На Запорожском направлении у ВСУ огромные потери

За неделю на Запорожском направлении подразделения ВСУ в районах Работино и Вербового 39 раз атаковали российские позиции и потеряли 845 бойцов, 27 танков и бронемашин, 25 автомобилей, 63 орудия полевой артиллерии. На Южно-Донецком направлении у ВСУ выведены из строя свыше 1230 боевиков, 24 бронемашины, 37 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии. На Донецком направлении за неделю Южная группировка отразила 56 атак украинских войск, нивелировав более 2100 националистов, 23 танка и других бронемашин, 45 автомобилей и 30 орудий полевой артиллерии. На Купянском направлении Западная группировка войск отбила 22 атаки, потери противника за неделю таковы: до пяти рот, восемь боевых бронированных машин, 18 автомобилей и пикапов, а также 15 артиллерийских орудий. На Краснолиманском направлении группировка войск «Центр» отбила 12 атак, уничтожив более 450 самостийных бойцов, 13 бронемашин, 15 автомобилей и семь орудий. Авиацией ВКС России и силами ПВО за недели сбиты самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8 ВСУ, уничтожены пусковые установки ЗРК С-300ПС в районе Любимовки Запорожской области, уничтожено и подавлено 247 украинских БПЛА, 49 снарядов РСЗО HIMARS, три управляемые авиабомбы JDAM и одна противорадиолокационная ракета HARM.

А вас, «Корнет» я попрошу остаться – ради британского танка

Десантники 104-го полка 76-й Черниговской дивизии подтвердили, что танк британского производства Challenger 2 является уязвимой целью для русского ПТРК «Корнет». Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что именно из этого противотанкового комплекса был поражен уже второй на минувший неделе танк из Англии (всего Киев получил их 14). Бронемашину из Туманного Альбиона русские десантники остановили первым же выстрелом. Осталась дюжина «непобедимых» консервных банок - британцам пора готовиться к объявлению островного траура по своему металлолому.

В Киеве и окрестностях начались массовые армейские облавы

«Страна.ua» сообщает, что в Киеве начались массовые проверки граждан и личного транспорта с перекрытием городских и пригородных районов. Задача рейдов - обнаруживать дезертиров, подтвердили в украинском МВД. Такие проверки в ближайшие дни пройдут по всей стране. В незалежной собираются лишить отсрочки от мобилизации свыше 180 тысяч мужчин. Показательно, что в 2022-м в украинские вузы поступил 106 771 гражданин, получающий «уровень образования, который равнозначен или ниже, чем полученный уровень предыдущего образования». То есть просто сотня тысяч молодых украинцев попытались обдурить государство и откосить от армии. А теперь их возьмут за мягкие места и попробуют отправить на фронт. Посмотрим, кто кого.

Украинский конфликт вызвал серьезные споры на саммите G-20

При обсуждении украинского кризиса у стран G20 были настолько различные взгляды и оценки на происходящее в незалежной, что согласование общей позиции заняло все два дня саммита. Во время встречи участники G20 упомянули самые разные негативные последствия боевых действий в отношении глобальной продовольственной и энергетической безопасности – и их оценки причин отличались кардинально. Были упомянуты пагубные последствия в цепочках поставок, макрофинансовой стабильности и инфляции. Запад разочарован. Юг прячет улыбку.

Украинский премьер благодарен Токио за 2 миллиарда и 24 крана

Денис Шмыгаль, премьер Украины, в своем Telegram-канале сообщил, что встретился в Киеве с главою МИД Японии Ёсимасой Хаяси. Шмыгаль заявил: «Поблагодарил Японию за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, за финансовую, гуманитарную поддержку, за антироссийские санкции. Мы получили от Японии 2,1 млрд долларов макрофинансовой помощи и продолжаем сотрудничество». По мнению Шмыгаля, крупный бизнес Японии заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с Украиной. И сообщил, что Токио направляет Киеву 24 крана для гуманитарного разминирования. Ну, этими кранами уровень украинского самосознания не поднимешь.

Киев разыскивает украинских беженцев по всему миру «ради победы»

Полковник Дуглас МакГрегор заявил в интервью немецкому YouTube-каналу Die Weltwoche, что усилия Киева по привлечению своих граждан в ряды ВСУ выглядят все менее успешными. По его данным, на Западной Украине отряды вербовщиков пытаются отловить хоть «кого-нибудь, кто хоть как-то может держать оружие». Киев давит на Варшаву, чтобы украинским властям позволили «забирать» своих людей и задерживать украинцев, пытающихся сбежать в эту страну, утверждает Макгрегор. Ряд европейских стран, в частности, Австрия, уже отказались выдавать украинских беженцев для службы в украинской армии. А как же солидарность со «священной борьбой» самой «свободной страны мира»?

Харьковский мэр кается за то, что думал и говорил на русском

Игорь Терехов, мэр Харькова, рассуждая о запрете русского языка в незалежной, решил извиниться за свои слова, произнесенные еще год назад. Терехов в 2022 году сказал в интервью французскому агентству AFP, что настаивать на том, чтобы люди на Украине отказались от русского, — не лучший способ. Сегодня он «осознал ошибку и сейчас уже так не думает». Ныне харьковский градоначальник пытается, похоже, избежать очередных неприятностей после того, как в ноябре 2022 года его оштрафовали за русскую речь в ходе национального телемарафона и за публикации в соцсетях на русском. Этот язык до Киева точно не доведет.

Украинские фейки о «выборах под дулами автоматов» не выдерживают критики

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что украинская сторона создала фейковое видео о выборах в Алёшках, что на левобережье Днепра, неподалеку от Антоновского моста. Сальдо заявил: «Киевский режим просто бесится от бессилия помешать нашим выборам, а его ЦИПсО изошелся на ложь и фейки. Яркий пример - разоблаченный специалистами вброс, что в Алешках людей якобы заставляют голосовать, причем под дулами автоматов». По словам губернатора, жители Алешек не остались в стороне и сняли видео дома, в действительности находящегося по указанному в фейке адресу. Это совершенно другое здание и другой двор, пострадавший от наводнения, а не аккуратный «садочек вишневый около хаты». Что поделать, плохим танцорам, как и актерам, всегда что-то мешает.