Елена Яковлева вызвала переполох: "Пыталась намазаться маслицем"

Елена Яковлева Фото: Борис КУДРЯВОВ

Елена Яковлева - одна из самых востребованных актрис. Конечно, постоянные переезды и перелеты изматывают 63-летнюю звезду. За долгие годы актриса научилась переносить длительную дорогу с наименьшим для себя ущербом.

Елена Яковлева никогда не скрывала, что делала пластические операции. Помимо хирургических вмешательств она пользуется услугами косметолога. К примеру, в полете по совету специалиста она заботится о коже лице. Однако недавно из-за этого звезда "Каменской" вызвала переполох.

У Елены Алексеевны отскочила крышечка от крема. Ее искали всем салоном. "У нас была суматоха. Мы пытались намазаться маслицем. У нас улетела крышечка. И практически весь бизнес-класс в нашей суматохе", - рассказала народная артистка.

Стоит напомнить, что под нож хирурга актриса ложилась ни один раз. Яковлева рассказывала, что сделала ряд пластических операций, когда ей исполнилось 40 лет, последовав примеру Людмилы Гурченко. "Где-то в 40 лет я убрала мешки под глазами. И в 41 год я сделала себе круговую подтяжку", - признавалась актриса.

Одной пластикой она не ограничивалась и с тех пор регулярно прибегает к уколам ботокса, чтобы бороться со старением. "Периодически я делаю «уколы красоты», но из-за напряженного графика нарушаю системность и пропускаю инъекции. Понимаю, что не смогу убежать от возраста. Этот вопрос заставляет меня нервничать, переживать", - делилась Елена Алексеевна.