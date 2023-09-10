Военная спецоперация на Украине 10 сентября 2023: прямая онлайн-трансляция

За прошедшую неделю российские войска отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины на Южнодонецком направлении. Фото: Александр КОЦ

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 10 сентября 2023 года

Минобороны России сообщило, что за прошедшую неделю российские войска отразили четыре атаки Вооруженных сил Украины на Южнодонецком направлении. Киев потерял более 1230 солдат и 78 единиц техники, в том числе 17 артиллерийских и минометных установок.

Председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинские войска в очередной раз обстреляли район Запорожской атомной электростанции. По его словам, украинские войска продолжают методично обстреливать и атаковать дронами Энергодар, а также другие мирные города и поселки Запорожской области. Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал, что представители миссии слышали более 20 взрывов неподалеку от ЗАЭС за последнюю неделю, что говорит о возросшем риске ядерной катастрофы в регионе.

Второй по счету британский танк Challenger 2 был подбит российскими военными одним выстрелом противотанкового комплекса «Корнет», заявил Рогов. Временно исполняющий обязанности главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что всего в регионе зафиксировали около семи танков Challenger 2, два из которых уже уничтожено.

Бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Запад был вынужден пересмотреть свои цели на Украине и старается минимизировать результаты победы России. По мнению военного, конфликт стоит прекратить как можно скорее, поскольку в случае его затягивания существование Украины в текущих границах будет под большим вопросом.

Тело мирного жителя нашли в Куйбышевском районе Донецка после обстрелов со стороны украинской армии, а в Киевском районе города на территории рынка был ранен мужчина, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.