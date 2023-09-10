Репетиция выхода во взрослую жизнь: как правильно выбрать ребенку развивающие кружки или спортивные секции

Кружки и спортивные секции помогает освоиться с дисциплиной и дают возможность развивать навыки общения в социальной группе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учебный год стартовал и на повестке дня, помимо школьных занятий и домашней работы, появились и дополнительные развивающие, спортивные и творческие кружки и секции. Конечно, родителям хочется дать своему ребенку все самое лучшее, но где та грань, когда польза переходит во вред?

Как заинтересовать ребенка внешкольными занятиями, а не завалить ими, зачем вообще нужно заниматься чем-то еще помимо учебы в школе и как выбрать занятие по душе и с пользой? Об этом «Комсомолке» рассказал руководитель психолого-логопедической службы Федерального детского реабилитационного центра Российской детской клинической больницы — филиала РНИМУ им. Н.И. Пирогова Дмитрий Крючков.

Прежде всего это помогает освоиться с дисциплиной, научиться самому себя организовывать и дает возможность развивать навыки общения в социальной группе, причем в достаточно безопасной и дружелюбной обстановке. Все это – такой «проброс» во взрослую жизнь, задел на умение работать в команде, строить дружеские отношения.

Кроме того, если говорить о дошколятах, то кружки и секции помогают проявиться талантам и склонностям ребенка, о которых родители могут и не подозревать. Поэтому наш эксперт рекомендует пробовать разные направления уже с 3,5 лет.

КАК ВЫБРАТЬ МЕЖДУ БОКСОМ И ХОРОВЫМ ПЕНИЕМ?

Тут стоит понаблюдать за ребенком.

- А кого ваш ребенок копирует, кому подражает?

- Если у него есть свободное время, то какой выбор делает сам ребенок: будет ли это спорт и какой, или ему больше по нраву творчество, рисование, пение, танцы?

- Еще важно подметить, насколько ваш отпрыск энергичен и надолго ли хватает его «завода». Если характер заводной, ему подойдут коллективные спортивные кружки, танцы. Если это спокойный ребенок, то подойдут секции, где он сам себе хозяин и, скорее, сможет работать продуктивнее один, чем в команде.

Другой вариант: просто попробуйте разное.

- Стоит помнить, что в раннем возрасте мы только изучаем мир: руками, глазами, ушами. Дети опираются на свои чувства и эмоции «здесь и сейчас» — это главный фактор мотивации. Позвольте им сходить на разные занятия — если после второго, третьего раза они отказываются идти, заставлять не нужно, - говорит Дмитрий Крючков. – Кроме того, чтобы сформировать желание, сводите ребенка на детские спортивные соревнования, концерт или выставку — он должен видеть конечный результат, к которому приводят занятия.

А ЕСЛИ ИЗ-ПОД ПАЛКИ ЗАСТАВИТЬ, ТО ПОЛУЧИТСЯ?

В современном мире гаджетов и соцсетей очень важно предлагать ребенку дополнительные интересы и занятия вне домашних стен. Если его не «подталкивать», не стимулировать к такой активности, то последствиями могут стать трудности в обучении и общении, и взрослый инфантилизм.

Поэтому вывести ребенка в реальный, большой и интересный мир получится, если вы сами будете больше рассказывать ему о том музее, планетарии, выставке, интерактивной экскурсии, спортивной игре, на которую планируете пойти вместе. Или познакомите его заранее с какими-то интересными предметами, открытиями, событиями и навыками, с которыми потом вместе там встретитесь.

И не торопитесь делать выводы быстро: часто бывает, что через пару-тройку занятий ваш сын или дочка вполне втягиваются в ритм, у них начинает получаться и им занятия становятся в радость.

5 ПОЛЕЗНЫХ СОВЕТОВ В ОБЩЕНИИ С МАЛЕНЬКИМИ РАЗБОЙНИКАМИ

1. Ограничьте время на гаджеты, причем сведите экранное время до полезного минимума. Заведите в своей семье коробку «телефона под арестом», в которую вы сможете сгружать свои смартфоны и уделять внимание друг другу.

2. Обязательно водите ребенка на кружки и спортивные секции. Это поможет ему стать крепким и здоровым. Также это будет способствовать развитию его навыков общения, познания мира, мышления, воображения.

3. При плохом здоровье, частых болезнях хорошей успеваемости в школе лучше не ждать. Так что режим дня, здоровое питание, физическая активность ставим во главу угла.

4. Гиперопека – враг отношений между родителем и ребенком. У ребенка должно быть свое пространство и время, свои бытовые обязанности по дому, своя полезная и при этом увлекательная деятельность.

5. Уделяйте ребенку время и помните, что он очень чувствителен к искренности, заботе, поддержке и любви и при этом – хороший «радар», улавливающий любой формализм. Так что раскусит, когда родитель просто делает вид, что ему интересен и важен собственный досуг. Дети нуждаются в ваших в объятиях, в вашем участии в их достижениях, в личном примере.