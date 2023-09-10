Лютаева рассказала о своих режиссерских планах, а Дитковските призналась в любви мужу

Фото: пресс-служба фестиваля

Очень тяжело и сильно. Такие слова приходят в голову после просмотра фильма Татьяны Лютаевой, который она сняла в качестве режиссера. Драма «Единица Монтевидео» была представлена в рамках фестиваля онлайн-кинотеатров «Новый сезон», который сейчас проходит на курорте Роза Хутор. Фильм презентовали режиссер Татьяна Лютаева, ее дочь Агния Дитковските и Игорь Мишин, генеральный директор Kion — на этой платформе в будущем фильм будет доступен к просмотру.

Фильм рассказывает историю несправедливо обвиненного в смерти своей жены (Ксения Раппопорт) талантливого хирурга, которого великолепно сыграл Алексей Серебряков. Из-за сильнейшей психологической травмы он теряет голос. Отсидев 12 лет в колонии, герой возвращается домой, где его ждет дочь (Агния Дитковските), которая ненавидит его и винит в случившемся. Роль ее молодого человека, наркомана в прошлом, исполнил Евгений Ткачук.

Игорь Мишин, Агния Дитковските и Татьяна Лютаева. Фото: пресс-служба фестиваля

Перед показом Татьяна Лютаева произнесла речь, которую, по ее словам, готовила с четырех утра:

«Я не умаляю, конечно, актерскую профессию, которой занималась много лет. Но режиссура — это такое погружение на несколько лет, если это настоящее, чистое — благодарность, любовь и так далее. То, о чем ты хочешь высказаться честно с начала до самого финала. Спасибо большое моим продюсерам Игорю Мишину и Сергею Бобза. Огромное спасибо моей фантастической команде, потому что без нее я бы ничего не создала и не придумала. Спасибо моим фантастическим актерам. Ксения (Раппорт) успела нам прислать привет. Мы его покажем чуть позже. Я бесконечно благодарна своей семье. Я считаю, что нужно заниматься своим делом и никогда не поздно заняться тем, что нравится, о чем ты мечтаешь. Мне 58 лет… Конечно, мало, кто верил, но тот со мной до конца пошел. И это не финал, у меня много планов».

Хочется также отметить, что Татьяна Лютаева выглядит потрясающе. Актриса — все такая же красавица. Произнеся речь, Татьна дала слово своей дочери Агнии, которая стояла рядом.

«Обычно актеры не говорят, но я скажу спасибо своему мужу по традиции. Он всегда со мной, всегда рядом. И я тебя люблю. Спасибо большое, что вы пришли и уделили свое время», — сказала Агния.

А затем присутствующие погрузились в просмотр фильма. Зрителей сразу предупредили, что картина тяжелая, но при этом, дающая надежду на светлое будущее. Финал, безусловно, трогает до слез. Хотя плакать с небольшими перерывами хочется на протяжении всего фильма. Драма «Единица Монтевидео» психологически пронизывает буквально «до костей». Очень сильно.