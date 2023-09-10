Звезда «Чебурашки» Ольга Кузьмина улетела рожать в Аргентину ради гражданства

Ольга Кузьмина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина в июне объявила, что беременна. 36-летняя актриса, озвучившая Чебурашку в одноименном фильме, сообщила, что ждет ребенка от своего бойфренда Евгения Апанасевича. Спустя две недели Ольга приняла предложение возлюбленного выйти за него замуж. Жених и невеста расписались в начале июля, а еще спустя месяц, в начале августа, сыграли свадьбу на родине Евгения в Белоруссии.

На этом приключения Ольги не закончились: актриса улетела рожать за границу. В соцсетях Кузьмина рассказала, что совершенно неожиданно для себя оказалась… в Аргентине. Мол, супруг Евгений устроил ей сюрприз и увез за океан в Южную Америку.

«Делая это фото, я еще не догадывалась, где я окажусь через несколько часов. Женя спланировал все заранее, сказав мне только то, что мы куда-то летим», - рассказала Ольга в соцсетях.

В соцсетях Ольга уверяла: она не знает, что летит в Аргентину. Фото: соцсети.

«Мы уже на месте! Больше суток дороги позади. Сейчас расскажу про наш 15-часовой полет. И наконец признаюсь, где мы в итоге оказались. Напомню, до этого мы летели 8 часов из Москвы в Аддис-Абебу, где у нас была 4-часовая пересадка», - сообщила Кузьмина поклонникам.

Сейчас актриса и ее избранник ищут квартиру, в которой они будут жить ближайшие два месяца. А это значит, что рожать звезда «Чебурашки» собирается именно в Аргентине.

Актриса с мужем Евгением Апанасевичем в Буэнос-Айресе. Фото: соцсети.

В то, что Ольга ничего не знала про предстоящее путешествие и роды в Южной Америке, верится с большим трудом. Редкая женщина рискнет здоровьем своего будущего ребенка и отправится в авантюрный перелет длительностью 15 часов на последних месяцах беременности. Да еще и без разрешения врача, которое она наверняка не успела получить за несколько часов до рейса. К тому же Ольга уже воспитывает сына от предыдущего брака – 10-летнего Гордея. Вряд ли актриса так просто сорвалась с места в начале учебного года, не подумав заранее о том, как ее ребенок-школьник будет жить ближайшие несколько месяцев.

Скорее всего, Кузьмина специально уехала рожать за океан, чтобы получить гражданство южноамериканской страны. Роды в Аргентине – довольно популярная тема среди будущих мам, мечтающих эмигрировать из России. Можно предположить, что муж Ольги целенаправленно выбрали именно эту страну, поскольку в ней стране роженицам проще всего получить новый паспорт. Родители-иностранцы, родившие здесь ребенка, могут сразу же подать документы на ПМЖ, а через два года оформить гражданство. Ребенок же автоматически становится гражданином Аргентины сразу после рождения.

Ольга уже воспитывает сына от предыдущего брака – 10-летнего Гордея. Фото: соцсети.

В июне этого года в Буэнос-Айресе стала мамой актриса Варвара Шмыкова. Звезда сериала «Чики» и фильма «Петровы в гриппе» родила сына Луку от диджея Даниила Радлова. В 2022 году артистка осудила спецоперацию России на Украине и покинула Москву.

В июле 2022 года ради гражданства в Буэнос-Айресе рожала и звезда сериала «Ранетки» Елена Третьякова. Своего сына она назвала Лионель Кристиан. Через несколько месяцев после рождения мальчика Елена начала жаловаться на ужасные бытовые условия, в которые она попала. Жизнь в эмиграции оказалась не такой уж приятной, какой ее себе представляла экс-«Ранетка». Актриса сняла квартиру с тараканами, и ее первенец жил в антисанитарных условиях. В итоге Елена была вынуждена съехать из съемного жилья и ночевать на улице в машине.