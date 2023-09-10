Собчак высмеяла изменившуюся после пластики Боню

Ксения Собчак. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ксения Собчак высмеяла Викторию Боню, сделавшую пластическую операцию у известного американского хирурга. За свое преображение Боня выложила 250 тысяч долларов (24 миллиона рублей). Врач сделал модели подтяжку лица, изменил ей форму глаз, вставил импланты в скулы и увеличил жиром и без того немаленькие губы Виктории. Кроме того, многие подозревают, что эксулап укоротил Вике нос, но сама она это отрицает.

В итоге Боня изменилась до неузнаваемости. Модель преобразилась настолько, что ее перестали узнавать. В соцсетях Боня поделилась своими опасениями по этому поводу.

- Начинаю волноваться, потому что ко мне подошла девушка, которая узнала мою кепку, а меня - нет. А если вдруг меня люди перестанут узнавать? Ребят, у меня что, нос так сильно изменился? Знаю, нужно время, но когда люди не узнают тебя, но узнают твои кепки, - немножко странно. Не знаю, смеяться или плакать, - поделилась Боня.

Ксения Собчак в своем Telegram-канале опубликовала коллаж: фотографию Виктории после пластики и кадр из мультфильма «Свинка Пеппа».

«Да мы уже все волнуемся», - саркастически сообщила Ксения.

Ксения опубликовала коллаж с Боней, изменившейся после пластики. Фото: соцсети.

Собчак не впервые публично подкалывает Боню. Ранее Ксения высмеяла сомнительные оздоровительные практики, которые Вика рекламирует в соцсетях. Боня посетила мероприятие с участием перуанского шамана, во время которого она съела кактус. После этого Виктория рассказывала подписчикам, как она феноменально похудела благодаря кактусу, и какой прилив энергии ощущает. Собчак решила прокомментировать диету Бони и напомнила, что кактус Сан-Педро, который съела Виктория, - это растение, содержащее психоделическое вещество мескалин. В большинстве стран, например, в России и в США, его оборот запрещен.

- Боня ест кактус и худеет на глазах, но не спешите опустошать цветочные горшки — нужного растения вы не найдете! Это галлюциногенное растение, которое запрещено в большинстве стран, в том числе и в России, но Вика не заморачивается и обещает выпустить книгу о своем опыте с кактусом, - рассказала Ксения.