Не думай о щебенке свысока: 5 удивительных опытов с камнями, которые помогут объяснить ребенку законы физики

Кварц – один из самых распространенных элементов, Земля на 12% состоит из него Фото: Shutterstock

Камням, по которым вы просто ступаете – миллионы лет. Природа создала их с выдумкой, вложила даже в невзрачные гальки «продвинутые технологии», и часто заурядный на вид окатыш таит в себе невероятно интересные физические явления. Надо только подобрать, отмыть, рассмотреть и должным образом применить.

Сегодня – топ-5 опытов с камнями, которые или не стоят ничего, или покупаются за копейки, с помощью которых вы постигните квантовые процессы и явления в атомных ядрах. Ух ты, прямо у себя на столе, прямо сам? Конечно. Ничего сложного, только немного аккуратности и вдумчивости.

КВАРЦ: БИТЬ АККУРАТНО, НО СИЛЬНО

Я даже не буду описывать, как он выглядит, вы все прекрасно знаете. Красивые кристаллы, которые продаются в магазинах, и часто недешево, под именем «горный хрусталь» - это, конечно, лучшие образцы из мастерской Матери-природы. Но даже те мутноватые, полупрозрачные гальки, которые вы в изобилии обнаружите в отсыпке любой дороги – те же самые кристаллы, только мелкие и как бы перемешанные, спрессованные. Где-нибудь в пещерах сумел вырасти один кристалл, или друза из нескольких, и висят они, такие красивые, ждут коллекционера. А в основном у камней такой возможности не было, и миллионы крошечных кристалликов, как мелкие деревья в лесу, мешали друг другу, толкались, и вот результат. Но физическая суть камня от этого не пострадала.

Интересный факт: кварц – один из самых распространенных элементов, Земля на 12% состоит из него. Его химическая формула невероятно проста: это оксид алюминия, то есть там алюминий, кислород, и все. Как, кварц – это алюминий? Ну да. При этом до XIX века об алюминии не знали и извлечь этот металл не могли. Так он прочно связан в кристалле.

Как поставить опыт. Возьмите любой кварц с дороги. Еще вам нужен мультиметр (это электроизмерительный прибор - Ред). Спросите у мужа, что это. Если вы и есть муж, вы знаете. Дешевые (и хорошие) мультиметры стоят рублей 200. Как-нибудь проложите клеммы мультиметра к любым противоположным сторонам камня. Можно прикрепить скотчем. Поставьте мультиметр на самую высокую чувствительность, и чтобы мерял вольты. Положите камень на поверхность вроде бетона, но не на пол, повредите пол. Аккуратно ударьте по камню молотком (но не так, чтобы разбить). Вы это видели?! Мультиметр дал довольно мощный всплеск напряжения! Мы извлекли энергию из камня.

Объяснение. Вы только что столкнулись с пьезоэлектрическим эффектом. Вы же знаете, что электрические часы называются «кварцевыми»? Да, там стоит крошечный кусочек кварца, часто искусственный. Некоторые камни (кварц в первую очередь) выделяют ток, если по ним ударить. И вибрируют, если ток на него подать. В зажигалках есть ничтожное количество пьезоэлектрического материала (там, правда, не кварц, а искусственная дешевая керамика), и вы пальцем производите искру в 1-2 тысячи вольт, чтобы зажечь газ. В детских игрушках, которые пищат, в говорящих открытках используют обратный эффект: подают ток, кварц вибрирует и издает звук.

Как так получается? Мы говорили, что кварц – это кристалл. В кристалле атомы упорядочены, и все силы между ними уравновешены. Теперь вы бьете по кристаллу. Он деформируется. В результате – дисбаланс. Одни атомы, с зарядом минус, оказываются по одну сторону, другие, с зарядом плюс, по другую. А разделение зарядов это и есть ток. Ток из атомов можно извлекать бесконечно – пока не разобьете кристалл. Стоп, так это источник вечной энергии? И да, и нет. Энергия атомов кварца «вечна». Но, чтобы ее извлечь, тоже надо затратить энергию, так что вечного двигателя у нас не вышло. Тем не менее поразительно, что камни – потенциально – хранят в себе бесконечную силу. Подумайте об этом, когда будете заказывать КАМАЗ щебенки.

КВАРЦ-2: СВЕТ ИЗ НИЧЕГО

Кварц настолько уникален, что с ним мы поставим еще один опыт. На этот раз мы вызовем к жизни явление, которое физики пока не могут объяснить.

Как поставить опыт. Возьмите два камня кварца. Лучше, если они будут слегка прозрачными. Острые грани приветствуются. Садитесь в темноту и дайте глазам привыкнуть. Энергично потрите камни друг о друга. Можно прям так, чтобы покрошились. О, они светятся! И это не искры, это холодное свечение, как от светлячка или фосфора. Если камни достаточно прозрачны, вы видите, что свечение идет изнутри и озаряет недра всего камня. Что это такое?

Объяснение. Вы можете подумать: ну логично. Мы били по кварцу, там было электричество. Как бы молнии. Вот это молнии и есть. Но – ничего подобного. Чтобы получить ток, по кварцу надо ударить. А тут мы просто трем. Может, вы видели на фото, как у лопастей вертолета возникает сияние, если взлетать во время песчаной бури. Там та же история – светятся песчинки, песок же состоит из кварца. Кстати, попробуйте еще с кусковым сахаром: именно на сахаре этот феномен и обнаружили впервые еще в XVII веке. Явление называется трибоэлектрическим эффектом, и есть несколько версий, откуда берется свечение.

Пока только понятно, что кристалл ломается, и вся его энергия превращается в свет. Совершенно неясно, почему в свет, а не в электричество, например. Плохо изучено, какой цвет у этого цвета, то есть фотоны какой энергии летят в ваши глаза. Говорят, что в этом как-то задействован воздух. Энергия камня, мол, насыщает атомы воздуха порциями силы; атомы воздуха тут же от лишней мощности избавляются, излучая фотоны. Но мы же видели, что кварц сияет и изнутри. В общем, поздравляю, вы только что прикоснулись к тайне.

ФЛЮОРИТ: ЖАРКО, ОЧЕНЬ ЖАРКО

Для следующего опыта понадобится флюорит, и его придется купить, но стоит это сущие копейки. Берите просто бой, обломки, ювелирное качество вам не нужно. Я обязан предупредить: не поливайте серной кислотой, не один алхимик отравился фтором, который выходит из камня. Впрочем, вам бы это в голову и не пришло.

Интересный факт. Синий (но много и других цветов) и даже красивый (считается поделочным камнем) флюорит – как и кварц, по составу невероятно прост. Это соединение кальция и фтора. Того и другого вокруг нас в природе навалом: фтор, например, есть у нас в зубах. Чистые кристаллы прозрачны для всех видов волн, от далекого ультрафиолета до столь же неблизкого инфракрасного, поэтому из них делают линзы для ученых. Нам чистый кристалл не нужен.

Флюорит – как и кварц, по составу невероятно прост. Это соединение кальция и фтора Фото: Shutterstock

Как поставить опыт. Вам надо сильно нагреть камень. Если есть паяльник, выставьте максимум, и тыкайте в него жалом. Если найдете газовую горелку, тем лучше. На худой конец сойдет старая кастрюля, в которой вы больше не планируете готовить, а дальше – конфорка или духовка. Грейте в темноте. Не обожгитесь. И тут… флюорит засветится. Ярко-ярко. Синим, зеленым, невероятно! Пройдет немного времени, и все закончится. Что это было?

Объяснение. По Сети ходят рассказы, что камень миллионы лет впитывал в себя энергию Солнца. То есть вообразите: молодая Земля, динозавры, тропические леса, юное жаркое Солнце, и все это флюорит впитал. А мы только что видели «Солнце динозавров». Вообще-то немного не так… но мне версия нравится. А что на самом деле?

Это называется термолюминисценция, то есть свечение от тепла. Флюорит, как все вокруг, состоит из атомов. Особенность этого камня такова, что атомы, которым посчастливилось оказаться рядом с каким-то внутренним дефектом (мало ли в камне дефектов), возбуждены. Что значит возбуждены? Их внешние электроны насыщены энергией, и только и думают, как бы удрать. Тепло дает толчок. Электроны отрываются, переходят с орбиты на орбиту, и – в полном соответствии с квантовой механикой – выделяют свет.

А причем тут «Солнце динозавров»? Чтобы светилось хорошо, камень надобно «зарядить». Заряжает его радиация, которую он нахватал за всю историю своей жизни, и ультрафиолет, если лежал на поверхности Земли. Поэтому, отгорев, он не загорится вторично снова. Ладно, пусть не Солнце динозавров, а – радиация динозавров, все равно круто.

ИСЛАНДСКИЙ ШПАТ: СОЛНЦЕ ВИКИНГОВ

Этот прозрачный камень тоже придется купить, но пара-тройка сотен рублей будут потрачены не зря. Исландский шпат (он же кальцит) неисчерпаем. Я храню камень, который купил в 1981 году, и чего только я с ним не делал.

Интересный факт. Викинги плавали в Америку, но часто было пасмурно, а берегов не видно. Однако, они всегда знали, где за облаками Солнце. Им помогал специальный камень – как вы поняли, исландский шпат.

Исландский шпат Фото: Shutterstock

Как поставить опыт. Положите камень на газету или книгу. Буквы раздвоились! Уже странно. Возьмите картон, сделайте в нем небольшую дырку, за дыркой – камень, за камнем – глаз, и посмотрите на монитор компьютера. Вы видите две дырки! А теперь поверните камень вокруг оси. Одна дырка. Опять две. Опять одна. Что тут вообще происходит?

Объяснение. Исландский шпат – кристалл, и, когда свет идет между гранями, он распадается на два пучка. Но не механически. Кристалл собирает в один пучок лучи с вертикальными колебаниями световых волн, а в другой – с горизонтальными. Это называется поляризация. Явление сложное, и я ограничусь только таким объяснением.

Обычно в свете представлены все виды колебаний. Поэтому, глядя на буквы в книге, вы видите буквы раздвоенными (два пучка света). Но экраны смартфонов и компьютеров выдают свет, который колеблется лишь в одной плоскости. Что, наверное, не полезно для глаз – но это никто не изучал. Итак, кристалл показывает вам то одну плоскость световой волны, то другу, то сразу обе, но как бы в вполсилы – в зависимости от того, как вы вращаете кристалл.

Свет солнца, попадая на облака, тоже немного поляризуется. Глядя на облака и вращая камень, викинги определяли направление на невидимое Солнце. Как только они додумались?

ЯНТАРЬ: НАСЛАДИСЬ … СИНИМИ КРАСКАМИ

Сейчас много подделок. Прессованный янтарь, из «муки», тоже не годится. Вам нужны не подозрительно полированные образцы, а что-нибудь дикое. В бабушкиной шкатулке наверняка найдете. Кто в СССР не привозил пару камешков с Балтики. Они там тогда после шторма свободно валялись.

Интересный факт. Янтарь – по-гречески «электрон», отсюда и наш электрон, и вообще электричество. Эта древняя смола в самом деле легко электризуется, притягивает к себе пушинки всякие. Но наш опыт не об этом.

Как поставить опыт. Возьмите ультрафиолетовый фонарик. Если нет – дешевые стоят копейки. Подойдет любой. Важно: не светите им в глаза, и даже не смотрите на отражение. Уединитесь в темноте, вы, янтарь и фонарь. Привыкните к темноте. Включите фонарь и направьте его на янтарь. Он светится, еще и синим, зеленым! Выключили – погорел, и пропало все.

Кто в СССР не привозил пару камешков с Балтики. Они там тогда после шторма свободно валялись Фото: Shutterstock

Объяснение. Флуоресценция – это вам не поляризация. Тут все легко и просто. Атомы янтаря принимают энергию от ультрафиолета. Электроны в атомах поднимаются на высокие орбиты. Но долго там не могут, сразу вниз, излучая. Однако, что-то себе оставляют, поэтому энергия излученного меньше, чем полученного. Меньше энергия – «теплее» цвет. Уже не невидимый ультрафиолет, а видимый синий, зеленый. Таким образом светятся многие минералы.

ВМЕСТО ИТОГА

Мы только, как чайка по волнам, слегка скользнули, пронеслись быстрым катером по океану каменных тайн. Там изучай и изучай. Я недавно купил на барахолке набор камней для геологического кабинета советской школы: все разложено, подписано. И к каждому камню есть свой физический опыт. Пусть этот текст станет для вас приглашением в этот таинственный мир.