На острове Русский открылась Улица Дальнего Востока

На стенде Амурской области можно помахать кувалдой, вроде тех, что в прошлом веке использовали строители Байкало-Амурской магистрали Фото: Андрей АБРАМОВ

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2023) 10 сентября открылась «Улица Дальнего Востока». Событие проходит на острове Русский — деловая программа в университетском кампусе ДВФУ. А набережная бухты Аякс стала эдакой ярмаркой тщеславия (в самом хорошем смысле!) регионов.

С набережной прекрасный вид на Русский мост. Фото: Андрей АБРАМОВ

Вообще ВЭФ — сложное и колоссальное по масштабам мероприятие. Длится неделю и большая часть — деловая программа. Съехались участники из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Но не все же глянцевые стенды разглядывать и в стеклянных переговорных контракты подписывать. Регионы Дальневосточного федерального округа зовут гостей познакомиться со своими культурно-промышленными стендами — эдакими «витринами».

Для своих павильонов регионы выбирают оригинальный дизайн. Приморье часть стенда оформила в форм-факторе морских контейнеров. Фото: Андрей АБРАМОВ

— Мы просто хотели поделится с вам нашей любовью. К лесам, городам, рекам и людям. Хотим, чтобы вы прикоснулись к этой любви и прочувствовали ее, — обратился с приветственным словом к гостям Улицы полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

На набережной открылся и «Дом Сокола». На ВЭФ проходит конференция по проблемам сохранения этого вида птиц. Фото: Андрей АБРАМОВ

Атмосфера Улицы напоминает какой-нибудь качественно сделанный мультикультурный фестиваль. С поправкой, что в среди участников в национальных одеяниях то и дело лавируют мужчины в строгих костюмах-тройках и дамы на шпильках в юбке-карандаш.

Девушки из павильона Камчатки Фото: Андрей АБРАМОВ

Для всех желающих посещение Улицы будет открыто с 14 по 17 сентября. Вход свободный, но прежде нужно получить регистрацию на сайте fareaststreet.ru в разделе «Посещение выставки».

Размяться после деловой программы можно танцами с молодежью Фото: Андрей АБРАМОВ

Церемония открытия Улицы. Фото: Андрей АБРАМОВ

Сыграть в аутентичные приморские игры предлагают на одном из шатром. Фото: Андрей АБРАМОВ

Арт-терапия. Фото: Андрей АБРАМОВ

Маскоты из Якутска. Фото: Андрей АБРАМОВ

К регионам Дальнего Востока «присоседился»» и Магадан. Показывают, как мыть золото. Фото: Андрей АБРАМОВ

Примерно так выглядят среднестатический «обитатели» новой Улицы: деловые и не очень участники. Фото: Андрей АБРАМОВ