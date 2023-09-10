На острове Русский открылась Улица Дальнего Востока

На стенде Амурской области можно помахать кувалдой, вроде тех, что в прошлом веке использовали строители Байкало-Амурской магистрали
Фото: Андрей АБРАМОВ
На Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2023) 10 сентября открылась «Улица Дальнего Востока». Событие проходит на острове Русский — деловая программа в университетском кампусе ДВФУ. А набережная бухты Аякс стала эдакой ярмаркой тщеславия (в самом хорошем смысле!) регионов.
С набережной прекрасный вид на Русский мост.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Вообще ВЭФ — сложное и колоссальное по масштабам мероприятие. Длится неделю и большая часть — деловая программа. Съехались участники из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Но не все же глянцевые стенды разглядывать и в стеклянных переговорных контракты подписывать. Регионы Дальневосточного федерального округа зовут гостей познакомиться со своими культурно-промышленными стендами — эдакими «витринами».
Для своих павильонов регионы выбирают оригинальный дизайн. Приморье часть стенда оформила в форм-факторе морских контейнеров.
Фото: Андрей АБРАМОВ
— Мы просто хотели поделится с вам нашей любовью. К лесам, городам, рекам и людям. Хотим, чтобы вы прикоснулись к этой любви и прочувствовали ее, — обратился с приветственным словом к гостям Улицы полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.
На набережной открылся и «Дом Сокола». На ВЭФ проходит конференция по проблемам сохранения этого вида птиц.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Атмосфера Улицы напоминает какой-нибудь качественно сделанный мультикультурный фестиваль. С поправкой, что в среди участников в национальных одеяниях то и дело лавируют мужчины в строгих костюмах-тройках и дамы на шпильках в юбке-карандаш.
Девушки из павильона Камчатки
Фото: Андрей АБРАМОВ
Для всех желающих посещение Улицы будет открыто с 14 по 17 сентября. Вход свободный, но прежде нужно получить регистрацию на сайте fareaststreet.ru в разделе «Посещение выставки».
Размяться после деловой программы можно танцами с молодежью
Фото: Андрей АБРАМОВ
Церемония открытия Улицы.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Сыграть в аутентичные приморские игры предлагают на одном из шатром.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Арт-терапия.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Маскоты из Якутска.
Фото: Андрей АБРАМОВ
К регионам Дальнего Востока «присоседился»» и Магадан. Показывают, как мыть золото.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Примерно так выглядят среднестатический «обитатели» новой Улицы: деловые и не очень участники.
Фото: Андрей АБРАМОВ
Бурятия «хвастается» вертолетным заводом.
Фото: Андрей АБРАМОВ