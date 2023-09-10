Яичница за 1500 рублей для губернаторов и бычья шея для VIP-ов: чем кормят гостей ВЭФ-2023

Бармены на стенде Минприроды — подают только безалкогольные напитки с трубочками из соломы Фото: Андрей АБРАМОВ

Во Владивостоке на острове Русский сейчас идет Восточный экономический форум (ВЭФ-2023). Это большое деловое мероприятие про бизнес, технологии, культуру и чуток про политику (в этот раз без мировых лидеров, но на пленарном заседании выступит президент Владимир Путин). Событие масштабное — приехали делегации из десяти иностранных государств. В кампусе ДВФУ (эта образцовая территория стала площадкой форума) ежедневно собираются несколько тысяч человек.

И всех надо накормить.

Ведь форум, он как любовь — приходит и уходит, а кушать хочется всегда. Итак, чем же потчуют гостей.

Самый крутой ресторан на ВЭФ называется «Палуба 12» — по номеру этажа, на котором расположен. Заведение с видом на бухту Аякс и Русский мост. Здесь будут питаться вип-гости — губернаторы, мэры, высокопоставленные служащие из министерств и топ-менеджеры.

На завтрак дают блинчики с черной икрой (3900 руб.), сырники (1100 руб.) и шакшуку — то бишь яичницу болтунью с помидорами (1500 руб.). Самое дешевое — овсянка с мочеными яблоками (950 руб.).

Фрагмент меню ресторана «Палуба 12» — самого фешенебельнего заведения ВЭФ-2023. Фото: Андрей АБРАМОВ

Основное меню — ну чисто столичное! Впрочем, дивиться нечему. Поваров для этого заведения привезли из Москвы и Санкт-Петербурга. На закуски подают коллекцию икры с тостами (по 15 грамм черной, красной и щучьей — с вас 12 000 руб.), бриошь с фуа-гра (хлеб с паштетом за 4900 руб.), тиан из камчатского краба (овощная закуска, 4200 руб.).

На горячее филе тюрбо (рыба из камбалообразных), томленая шея быка, козленок конфи. Все блюда от 3100 до 6000 руб. Самое дорогая позиция — дальневосточные деликатесы (осьминог, краб, гребешок и мидии за 22 000 руб.

У главного входа в экспоцентр открылся ресторан Russian fish («Русская рыба»). Приезжает он на ВЭФ каждый год — это проект Росрыболовства. Все же Дальний Восток — тут сам Нептун велел!

Ресторан «Русская рыба». Фото: Андрей АБРАМОВ

Меню состоит из трех сетов (то есть наборов, или правильно говорить «курсов» блюд). В сете «Приморский бриз» (3000 руб.) Уха, тартар из подкопченой нерки с авокадо, дальневосточный кальмар, филе камчатского минтая и сезонные овощи с кунжутным маслом.

Сет «Магистраль» в ту же цену не менее интересный: азиатский суп том ям (рыбный, на кокосовом молоке), запеченная устрица с тартаром из огурцов, приморский гребешок с клубникой, краб с авокадо, лапша с морепродуктами и креветки. Объесться! Но порции, конечно, ресторанно-сдержанные.

Повара для этого заведения также прибыли из столиц. Фото: Андрей АБРАМОВ

Самая дорогая позиция в меню — целый камчатский краб. С вас 15 000 рублей. Управляющая заведения заверила, что краб мясистый — хватит наестся четверым.

На 12 этаже экспоцентра открыли еще один панорамный ресторан. Меню состоит из комплексного обеда за 3900 рублей. Можно выбрать по позиции из каждого курса.

Салат: дальневосточные креветки с рукколой и пармеджано, салат с ростбифом и медовой тыквой, салат из цветных томатов с моцареллой и соусом песто.

Суп: сливочный из дальневосточных морепродуктов, бульон из пулярки (жирная курица) с крутонами (сухариками), тыквенный крем-суп.

Фрагмент из меню ресторана в экспоцентре на ВЭФ-2023. Фото: Андрей АБРАМОВ

Горячее: амурский палтус под соусом биск (делается из панцирей ракообразных), утиная ножка с грушей или хрустящий баклажан с томатами, цукини и сыром тофу.

Десерты: чизкейк, медовик, вишневый штрудель с мороженым.

Напитки: чай, кофе, морс, вода.

Впрочем на форуме есть зоны, где любой гость может перекусить бесплатно. Ножки конфи и фуа-гра не подают. Печенье курабьи, овсянок, фрукты и чай с кофе — к вашим услугам.

Бесплатный перекус для всех гостей. Фото: Андрей АБРАМОВ

Но на этом гастрономическая часть форума не иссякает. Почти каждый стенд заманивает к себе гостей какой-то снедью. Чаще всего кофе с шоколадкой. Один банк устроил дегустацию отечественных вин. А Минприроды открыло безалкогольный бар. Вместо трубочек к коктейлями — сухая солома.

Меню безалкогольного бара Министерство природных ресурсов и экологии. Фото: Андрей АБРАМОВ

Как вам аперитив Особый противопожарный режим: морошка, трава сайган-дайля и сосновые шишки? Или Вкус земли — из сока свеклы с кофе. По словам бармена, наибольший спрос на Дальневосточный бур — это редукция кваса (напиток прежде выпаривают, чтобы получилось что-то вроде концентрата) с медом и имбирем. Подается в пробирке.

Коктейль в пробирке. Фото: Андрей АБРАМОВ

В супермаркете на форуме много продуктов из Южной Кореи. Можно закупиться лапшой быстрого приготовления по 200 рублей или разноцветными газировками в ту же цену.

Южнокорейские продукты в местном супермаркете. Фото: Андрей АБРАМОВ

А так кормят журналистов: салат, горячее и десерт. Поварам, которые готовят на нашу братию — низкий поклон: очень вкусно!