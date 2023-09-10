Росгвардия провела уроки мужества в школах и детдомах Донбасса

Фото: Росгвардия

В рамках региональной акции «Росгвардия с Луганщиной» военнослужащие и сотрудники ведомства провели уроки мужества в более 150 образовательных учреждениях Донбасса. Воины передали книги в районную библиотеку, которые рассказывают об истории России.

- Росгвардейцы оказали гуманитарную помощь детским домам и дому престарелых, 34 семьям и гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации. Приняли участие в ремонте котельной одного из сел, обновили теплоизоляцию коммуникаций, проверили оборудование и отремонтировали протекающую крышу помещения, - перечислили в пресс-службе Росгвардии.

Фото: Росгвардия

Кроме того, росгвардейцы провели ремонт и благоустройство шести памятных мест Великой Отечественной войны, а также помогли пяти ветеранам-фронтовикам и труженикам тыла.

Фото: Росгвардия

Днем ранее военнослужащие Росгвардии приняли участие в обеспечении общественной безопасности торжественной церемонии открытия второй очереди мемориального комплекса Саур-Могила близ Донецка. У подножия мемориального комплекса в честь 80-й годовщины Освобождения Донбасса состоялась церемония открытия новых памятников и концерт-реквием.

Фото: Росгвардия

Благодаря слаженной работе правоохранителей происшествий в ходе мероприятия не допущено.