Внутренняя реформа и "украинский параграф": Сергей Лавров подвел итоги саммита G20

Сергей Лавров подвел итоги саммита Фото: REUTERS

В столице Индии в воскресенье завершился саммит «Большой двадцатки».

Перед тем как улететь из Нью-Дели в очередной раз публично опозорился президент США Джо Байден. Он не смог корректно произнести имя наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда.

- Особенно я хотел бы поблагодарить премьер-министра Моди и наследного принца Саудовской Аравии Мухам бин Салама, - начал бодро Байден. Но тут же понял, что что-то не так.

Взял паузу. И продолжил. «Прошу прощения, Мухаммеда Салама», - попытался исправить свою ошибку Байден. Но у него опять не получилось. Третьей попытке он себе позволять не стал. И продолжил словно ничего не случилось.

Но так явно не думал наследный принц, который сидел буквально в пяти метрах от президента США. Он, конечно же, не стал устраивать скандал. Но явно был недоволен происходящим. Принц демонстративно взял стакан и отпил немного воды, видимо, пытаясь быстро обуздать нахлынувшие эмоции.

Перед тем как улететь из Нью-Дели в очередной раз публично опозорился президент США Джо Байден Фото: REUTERS

«БРИКС+» отказался прогибаться под Западом

Главе МИД РФ Сергею Лаврову, который на саммите G20 представлял Россию, ни у кого прощения просить не надо было. Он четко отработал. Хотя, по мнению экспертов, это был один из самых сложных саммитов «Большой двадцатки». А в итоговой декларации, по сути, впервые за время существования G20 были учтены интересы не только коллективного Запада, но и «БРИКС+».

- Понимаете, это очень серьезно. Потому что многие годы в «Двадцатке» доминировала повестка именно Запада по всем вопросам. Начиная с финансовой повестки и заканчивая в последнее время вопросами безопасности. Сейчас все изменилось, - пояснила, отвечая на вопрос «Комсомольской правды», шерпа России в G20 Светлана Лукаш.

Разве все против конфликта?

Между тем, президент Бразилии Лула ла Силва заявил в Нью-Дели, что не G20, а ООН является подходящим местом для поиска компромисса по украинскому конфликту. Так образом он фактически призвал не списывать со счетов ооновскую площадку.

- У нас с 19 сентября будет Генеральная ассамблея ООН. Там есть место для обсуждения войны. Есть место для обсуждения мира. Есть место, где можно посадить Путина и Зеленского за стол переговоров. Все против конфликта, - цитирует президента Бразилии телеканал CNN Brasil.

С последним его утверждением, конечно же можно поспорить. А аргументов против слов о том, что «все против конфликта» достаточно много. Если учесть, насколько активно коллективный Запад требует от киевского режима продолжать боевые действия.

Лавров также подвел итоги саммита. Приводим самые интересные его высказывания.

Президент Бразилии Лула ла Силва и премьер-министр Индии Моди Фото: REUTERS

Об итогах саммита G20

- Саммит, конечно же, безусловный успех прежде всего индийского председательства, но и всех нас. «Двадцатка» переживает я бы сказал такую внутреннюю реформу. Прежде всего, это проявилось в существенной активизации членов группы «Двадцати» от глобального Юга, которые при ведущей роли Индии очень четко и настойчиво добивались учета своих интересов в тех договоренностях, которые «Двадцатка» обсуждала и в итоге они вошли в декларацию. Весь пафос договоренностей, которые касаются непосредственных вопросов круга ведения «Двадцатки» заключаются в том, что глобальный Юг хочет укрепить свою роль в механизмах глобального управления… В этом же ряду идет упор на необходимость выполнения Западом своих обязательств, своих многолетних обещаний, которые не выполняются… В декларация напоминается обо всем том, что необходимо осуществить в соответствии с давними обещаниями для того, чтобы обеспечить в мировой экономике баланс интересов. Путь не близкий, но, тем не менее, нынешний саммит стал в известной степени переломным с точки зрения четкого ориентира.

Об "украинском параграфе" в итоговой декларации

- "Украинский параграф" является предметом консенсуса. Но он не про Украину. Да, украинский кризис упомянут, но исключительно в контексте необходимости урегулирования всех конфликтов, которые во всем мире существуют в соответствии со всеми целями и принципами устава ООН в их полноте и взаимосвязи. Это очень важно потому, что Запад, как вы знаете, как только речь заходит об Украине, не может вступать в интеллектуальные дискуссии, а только требует прекращения российской агрессии и восстановление территориальной целостности Украины, А территориальная целостность в уставе ООН записана наряду и, кстати, после принципа равноправия и самоопределения народов… Правильное понимание происходящего в кругу развивающихся членов «Двадцатки» налицо. Уверен, что и некоторые западные коллеги все прекрасно понимают, но, сами понимаете, у них делают ставку на стратегическое поражение России.

Как шли переговоры по тексту итоговой декларации

- Я не видел того, как все это происходило потому, что 99 процентов происходившего было до саммита. А, когда мы сюда приехали, конечно, оставались некоторые штрихи. В их согласовании я немножко поучаствовал….ребята, которые этим занимались… их увезли и заперли, как я понимаю, (смеется) где-то за сто километров. Ну и, как папу Римского избирали, но только что там дым не пошел. Но, на мой взгляд, произошла очень позитивная развязка. Так что я хотел бы всех без исключения искренне поблагодарить за такую честную работу. Они, кстати, между собой прекрасно общаются. То есть, когда припрет – приходится!

О внеочередном саммите G20

Премьер-министр Индии Моди, закрывая сегодняшнее последнее заседание, сказал, что он будет созывать онлайн по ВКС еще один саммит «Двадцатки» до конца этого года. Скорее всего, это будет в конце ноября. Так что будет возможность посмотреть на то, как те договоренности, которые сегодня были одобрены, начинают воплощаться в жизнь.