От Венеры Милосской до Ким Кардашьян: как менялись стандарты женской привлекательности

B пятидесятые годы, округлые прелести Мерилин Монро символизировали возвращение на пьедестал фигуры “песочные часы” Фото: EAST NEWS

Красота - это страшная сила, но в разные эпохи это женское оружие обретало порой самые неожиданные формы. Попробуем проследить, как менялись эталоны дамской внешности.

Венеры Палеолита (35 - 5 тысяч лет до новой эры)

Эти фигурки ученые считают самыми первыми изображениями человеческого тела. И они своим обликом способны озадачить нашего романтически настроенного современника. Венеры каменного века это, как правило, обнаженные дородные тетки с ярко выраженным животом и мощным бюстом, которому бы позавидовала даже Анна Семенович. Вам сложно было бы в такую влюбиться? А мужикам каменного века только таких и подавай! Почему? Потому что в те времена красотки палеолита воспринимались в первую очередь не как сексуальный объект, а как машины для рождения детей. Поэтому формы соответствовали содержанию.

- Дело в том, что женщине необходим запас жира. Если запас жировой ткани снижается, она становится неспособной к деторождению. - объясняет Елена Воронцова, заместитель директора по научной работе Научно-исследовательского института и Музея антропологии МГУ. Она автор ряда научных работ о Венерах палеолита. - Женщина в состоянии родить одного ребенка в год. Однако промежутки могут быть и больше. Например, когда мама кормит грудью, а пищевых ресурсов не хватает, то она не может снова забеременеть. Но если у женщины есть запас жира, она может быстрее восстановиться после родов и быстрее дать новое потомство. Ожирение Венер палеолита это физиологические последствия материнства...

Эти фигурки ученые считают самыми первыми изображениями человеческого тела

Тут все функционально: крупные груди - это индикатор лактации, значит, у мамы будет много молока и тд. Мужчина видел в такой аппетитной пышке скорее символ изобилия.

Венера Милосская (1000 лет до новой эры - 500 годы новой эры)

Если люди каменного века думали в первую очередь о выживании, то с появлением земледелия и скотоводства у наших предков стали появляться излишки - угроза голода отступила. И в какой-то момент древние осознали, что прелесть женщины не только в в ее мясо-молочных характеристиках, которые помогают в условиях скудных ресурсов выкормить младенца.

Однако античные товарищи при этом во главу угла ставили способность представительниц прекрасного пола к деторождению. Это обстоятельство и нашло отражение в классическом стандарте красоты, воплощенном, в Венере Милосской. Секрет привлекательности такой фигуры в пропорциях тела, а если быть точным - то в идеальном соотношении объема талии и бедер. Если этот коэффициент (объем талии необходимо разделить на объем бедер) находится в пределах 0,6–0,7 это является визуальным индикатором образцового репродуктивного здоровья, говорит Вера Кушнаренко, генетик Национального центра генетических исследований MyGenetics. Значит в организме барышни высокий уровень эстрогенов - женских половых гормонов, и она способна она рожать здоровых и красивых детей.

Секрет привлекательности такой фигуры в пропорциях тела Фото: EAST NEWS

Ученые пересчитали параметры тела Венеры Милосской в человеческие размеры (высота самой статуи 202 см) и выяснили, что при росте 164 см окружность талии Афродиты была 69 см, груди – 86 см, бедер – 93 см. Это довольно близко к современному золотому “сечению” - 90х60х90.

Средние века (500 - 1500 годы)

Под влиянием церкви и религии тело стало восприниматься, как сосуд греха. Поэтому фигуристых античных красавиц, как возможных пособниц сатаны, временно убрали с авансцены истории. Их место заняли субтильные дамочки с мертвенно бледной кожей. Грудь-нулевку на тщедушном теле смог бы отыскать разве что Шерлок Холмс, используя свой знаменитый дедуктивный метод. Главное предназначение женщины, с точки зрения богословов, в том чтобы избавить мужчину от соблазнов. Единственная вольность, которую могли себе позволить дамы, это увеличить живот с помощью маленькой подушки. Эта выпуклость считалась богоугодной, поскольку имитировала вечную беременностью.

Рубенсовские женщины (1500 - 1600 годы)

Всему плохому рано или поздно приходит конец, закончились и Средние века с их представлением о женской красоте, которое чем-то напоминало эстетику сушеной воблы. И бабы на картинах художников расцвели и налились здоровьем. Самые упитанные и роскошные особы обитали на полотнах голландца Питера Пауля Рубенса, они так и назывались - рубенсовские женщины. Божественному и возвышенному голландский затейник противопоставил широкие бедра, мясистые попы и арбузные груди. Кому-то этот “праздник урожая” кажется излишне натуралистичным. Ведь можно было и не замечать целлюлит на пятых точках своих натурщиц. Но кажется, Рубенс был одним из немногих, кто по-настоящему любил женщин и позволил им быть такими, какие они есть на самом деле. Во всяком случае, никто не упрекнет его, что он пропагандировал нереалистичные стандарты красоты (например, в отличие от создателей куклы Барби). При этом рубенсовские красавицы больше похожи на Венеру палеолита, чем на Венеру Милосскую.

Рубенсовские женщины

Мерилин Монро, Софи Лорен и Барби (от начала ХХ века до наших дней)

В новую эпоху - после промышленной революции - бег времени невероятно ускорился. Эталоны красоты принялись меняться с быстротой калейдоскопа. В 20-е годы ХХ века женщины посягнули на святое: отрезали свои роскошные косы и шокировали публику мальчишескими стрижками. Плоская грудь, мальчишеская фигура - что тут, спрашивается, красивого? Но мужчины были без ума от субтильных красоток эпохи декаданса.

Актриса Вера Холодная

Дальше, в пятидесятые годы, округлые прелести Мерилин Монро символизировали возвращение на пьедестал фигуры “песочные часы”. Позже человечество узнало о существовании стандарта 90x60x90. Начинается эпоха супермоделей - высокорослых гламурных богинь. Лица эпохи Синдия Кроуфорд и Клаудия Шиффер.

Но у символов красоты новейшего времени при всем их различии есть несколько общих черт. Во-первых, если красота их предшественниц отражала способность женщины производить потомство, то внешность нимф века высоких технологий “продавала” не плодородие, а секс.

Клаудия Шиффер Фото: EAST NEWS

А во-вторых, начал увеличиваться разрыв между ТТХ среднестатистической живой женщины и обликом “идеальной” красавицы. Не так давно ученые из Университета Мисмуори (Канзас-Сити, США) сравнили динамику изменения веса записных прелестниц, фото которых публикуется в СМИ (это победительницы различных конкурсов красоты или модели журналов типа «Плейбой») и индекс массы тела реальных женщин. “Мисски” с каждым годом становились все худее, а наши подруги и коллеги по работе наоборот наливались соком.

В 1975 году этот разрыв между «идеальным женским телом» и суровой правдой жизни достигал всего 8 процентов. Сегодня вес «девушки с обложки» и вес средней барышни отличается на 23 процента. Что вызывает у наших современниц целую палитру эмоций: от желания сделаться анорексичкой или лечь под нож хирурга, чтобы соответствовать недостижимым идеалам. До желания послать к лешему эти стандарты красоты и расслабиться в объятьях философии бодипозитива. В конце-концов в дверь можно проходить и боком.

Синдия Кроуфорд Фото: EAST NEWS

Одно можно сказать точно: современные представления о прекрасном стали заложниками коммерческих интересов. Крупным корпорациям выгодно глобализировать идею женской красоты, потому что единообразие во взглядах на дамскую грудь, попу и фигуру в целом позволяет искусственно выращенным знаменитостям рекламировать продукцию на различных национальных рынках по всему миру. Как говорил классик, нет такого преступления, на которое капитал не пошел бы ради 300 процентов прибыли. Стоит ли удивляться, что пропагандируемые обществом стандарты красоты толкают аппетитных рубенсовских пышек на смертный грех - отказываться от ужина и сидеть на диетах из отварной гречки.