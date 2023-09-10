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Экономика10 сентября 2023 10:45

Красавицы ВЭФ-2023: фото ярких участниц экономического форума во Владивостоке

Деловая программа идет своим чередом. А на нее идут и прекрасные дамы
Андрей АБРАМОВ
Андрей АБРАМОВ
На набережной бухты Аякс девушка учит играть в настольные игры, изобретенные в Приморье

На набережной бухты Аякс девушка учит играть в настольные игры, изобретенные в Приморье

Фото: Андрей АБРАМОВ

На острове Русский, что близ Владивостока, проходит Восточный экономический форум. Деловое мероприятие, на котором заключают бизнес-контракты, обсуждают, как нам развивать Дальний Восток и подписывают межправительственные соглашения.

На ВЭФ также прошла конференция про соколов — обсуждали, как восстановить популяцию. Одна из сокольничих.

На ВЭФ также прошла конференция про соколов — обсуждали, как восстановить популяцию. Одна из сокольничих.

Фото: Андрей АБРАМОВ

На форум ждут около семи тысяч человек. Большинство мероприятий проводят в студенческом кампусе ДВФУ: тут образцовая территория, большой глянцевый экспоцентр и неплохие отели, в которых во время учебного года живут студенты.

Девушки представляют павильон Камчатского края.

Девушки представляют павильон Камчатского края.

Фото: Андрей АБРАМОВ

В основном на мероприятии говорят про дела экономические. И немного про культурные. На форуме работаем студия «Комсомольской правды». Пока коллеги обсуждают с видными чиновниками и топ-менеджерами бизнес-империй, как нам обустроить Россию и Дальний Восток, корреспондент kp.ru расслабился и нафоткал прекрасных участниц ВЭФ.

Деловые дамы на фоне главного экспоцентра форума.

Деловые дамы на фоне главного экспоцентра форума.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Напомним, основная программа форума проходит с 10 по 13 сентября. 12 сентября пройдет пленарное заседание с участием Владимира Путина. На форуме также открыли Улицу Дальнего Востока.

Эти девушки рассказывают про развитие Дальнего Востока.

Эти девушки рассказывают про развитие Дальнего Востока.

Фото: Андрей АБРАМОВ

И эта прелестница также в вкурсе дальневосточных преобразований.

И эта прелестница также в вкурсе дальневосточных преобразований.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Красавицы из Минтранса.

Красавицы из Минтранса.

Фото: Андрей АБРАМОВ

Стюардессы «Аэрофлота».

Стюардессы «Аэрофлота».

Фото: Андрей АБРАМОВ

Прекрасные незнакомки на набережной в бухте Аякс

Прекрасные незнакомки на набережной в бухте Аякс

Фото: Андрей АБРАМОВ

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