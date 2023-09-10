«Они вовлекают всю семью»: о новой мошеннической схеме рассказал Сбер на ВЭФ

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов. Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Телефонные мошенники ежедневно совершают около 8,5 миллионов звонков. Теперь они стараются вовлечь как можно больше членов одной семьи в «спасение денег». Закончив с жертвой, интересуются, есть ли у нее родственники и убеждают оказать на них влияние. А ведь некоторые верят, что это правоохранительные органы, службы безопасности и Центральный банк РФ просят перевести деньги на «безопасный счет».

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме подчеркнул, что не только простые граждане, но и организации находятся под угрозой. Только в отношении Сбербанка в 2023 году было проведено 54 атаки. Однако крупные системно значимые компании, как правило, обладают продвинутой системой защиты. Поэтому злоумышленники переориентировались на страховые компании, небольшие коммерческие банки и ресурсы региональных органов государственной власти РФ. К сожалению, некоторые из атак оказались успешными.

Более того, система противодействия кибермошенничеству Сбера на днях зафиксировала новую схему. Мошенник звонит клиенту от имени сотрудника банка и просит его установить приложение «Поддержка Сбербанка» или «Сбер 2.0». На деле же это вредоносные программы для удаленного доступа к устройству. Установили – лишились денег и личной информации. Поэтому не соглашайтесь на установку программного обеспечения, полученного от других лиц. Приложение у банка одно – «СберБанк Онлайн». Информация о необходимости обновить его появится либо в самом приложении, либо вам позвонят с номера 900. Если у вас закрались сомнения при звонке, лучше обратиться в ближайшее отделение банка.

Но и это еще не все мошеннические «нововведения»! После того как операторов связи обязали блокировать вызовы с подменных номеров, злоумышленники сначала переключились на звонки через мессенджеры. А сегодня их главным инструментом стали виртуальные АТС: доля такого способа звонков уже превысила долю мессенджеров вдвое.

Организаторы мошеннического бизнеса через подставных лиц регистрируют компании, которые покупают у операторов сотовой связи номерную емкость. А затем с этих номеров жителей России обзванивают мошенники с территории Украины.

– Кстати, благодаря сотрудничеству с операторами сотовой связи Сбер знает о звонке мошенника практически в 100% случаях, – отметил Станислав Кузнецов. – Если клиент использует сервисы кибербезопасности Сбера и следует указаниям банка, он обеспечен максимальной защитой. Также на сайте и в приложении Сбера действует сервис «Сообщите о мошенничестве». Граждане передают номера телефонов мошенников – мы вносим их в черные списки, сообщают адреса фишинговых сайтов – их мы направляем на блокировку.