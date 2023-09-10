Минобороны России сообщило об уничтожении трех катеров с 36 морпехами ВСУ

Подразделения противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы уничтожили и подавили 42 украинских беспилотника. Фото: REUTERS

Минобороны России сообщило об очередных атаках киевского режима, в которых он потерял сотни военнослужащих ВСУ.

Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил на прошедшем брифинге данные о потерях ВСУ на основные участках боевого соприкосновения: на Донецком направлении подразделения ВСУ потеряли до 260 военнослужащих, на Запорожском (в районе Работино) до 80, на Южно-Донецком свыше 130, на Краснолиманском свыше 50, на Купянском до 35, на Херсонском более 20.

Кроме 575 украинских военнослужащих наши воины ликвидировали склады боеприпасов 1-й бригады специального назначения ВСУ, 82-й десантно-штурмовой бригады, 9-го армейского корпуса ВСУ, гаубицу М198, М119, М777 (США), а также радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ARTHUR производства Швеции.

В этом время оперативно-тактической и армейской авиацией в Запорожской области уничтожена радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, в районах Спорное и Серебрянка Донецкой Народной Республики нанесено огневое поражение командно-наблюдательным пунктам подразделений 77-й аэромобильной, 93-й механизированной бригад ВСУ, 100-й бригады территориальной обороны и 15-го полка нацгвардии Украины.

Минувшей ночью в акватории Черного моря наши пилоты морской авиации обнаружили три быстроходных катера Willard производства США с десантными группами сил специальных операций ВСУ. Они были уничтожены вместе с 36 военнослужащими морпехами ВСУ.

Также ракетными войсками и артиллерией было нанесено поражение живой силе и военной технике ВСУ в 117 районах.

Конашенков отметил боевую работу подразделений противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, которые уничтожили и подавили 42 украинских беспилотника.

БОЕВАЯ СВОДКА

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено:

467 - самолетов.

248 - вертолетов.

6582 - беспилотных летательных аппарата.

436 - зенитных ракетных комплексов.

11773 - танка и других боевых бронированных машин.

1149 - боевых машин реактивных систем залпового огня.

6319 - орудий полевой артиллерии и минометов.

12883 - единицы специальной военной автомобильной техники.