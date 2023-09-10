Знай наших: бренды из ДФО заявили о себе на всю страну на сессии ВЭБ.РФ

Восточный экономический форум во Владивостоке начался ярко и стильно – сессией «Растущие бренды Дальнего Востока», где восемь лучших предпринимателей региона показали свою оригинальную продукцию. Сессию организовала госкорпорация ВЭБ.РФ при поддержке Агентства стратегических инициатив (АСИ).

Axefeel шьёт оригинальные купальники, в которых можно не только купаться, но и гулять по пляжу, не рискуя сгореть на ярком солнце. Из переработанных материалов стильную одежду для активных и неравнодушных к будущему природы и своего края создаёт бренд «Береги». Есть ещё уникальная восстанавливающая косметика «Пентакан», доступные украшения из настоящего бетона Krugom.Beton и деревянные игрушки «Куби Дуби». Последние, кстати, так понравились членам жюри, что те сразу предложили создать в Москве развлекательный центр «КубиДубиЛенд» по аналогии с «Леголендом».

«В Москве много туристов и детей, есть специальный парк развлечений «Остров мечты». Думаю, они такую идею поддержат. Я сам помню, что когда был ребёнком, деревянная игрушка была доступнее, чем какая-либо. Когда мои дети росли, никаких деревянных игрушек уже не было. И то, что вы возвращаетесь к этому, здорово», – сказал председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

Выступавшие на сцене предприниматели – не новички. У них уже есть опыт продаж, но получить рекомендацию от советника Президента России, главы крупнейшей организации развития, руководителей регионов и представителей коммерческих банков – дорогого стоит. Тем более что планы на развитие брендов у их основателей – амбициозные. К примеру, Татьяна Светлая, создатель бренда Krugom.Beton, мечтает о коллаборации со «звёздными» российскими дизайнерами – Игорем Чапуриным или Гошей Рубчинским, а генеральный директор Axefeel Татьяна Аксёнова рассчитывает сотрудничать с известными спортсменами.

В жюри тоже активно подсказывали идеи для продвижения. Помощник Президента РФ Максим Орешкин посоветовал директору «Куби Дуби» Евгению Коржу подумать над позиционированием бренда. «Взять, к примеру, бренд «Береги». У них сильный идеологический фундамент. Восприятие бренда они выстраивают вокруг экологической тематики. Может, вам стоит с ними пообщаться и посмотреть, как они делают? Мне кажется, если к вашей истории добавить больше идеологии, у вас получится сильный бренд», – предложил Орешкин.

По итогам сессии Игорь Шувалов отметил, что все представленные бренды ДФО – «это успех». «Необходимо проработать механизмы организации продвижения российских брендов, использовать передовой мировой опыт. Это могут быть и стимулирующие меры для владельцев торговых площадей, и взаимодействие с крупными сетями. Необходима комплексная работа по развитию и продвижению брендов», – сказал Игорь Шувалов.

По словам Максима Орешкина, российские бренды сейчас очень активны. «Всегда верьте в свою уникальность, делайте особый продукт, вкладывайте в это душу, и конкуренты в этом случае будут вам не страшны. Когда Игорь Иванович (Шувалов) в своё время начинал проект по малому и среднему предпринимательству, тогда много говорилось, что в России мало людей хотят стать предпринимателями. И сегодня мы видели много людей, претворяющих мечты в жизнь и заражающих всю страну своей позитивной энергией. Надеюсь, у них всё получится. Они будут становиться сильнее, начнут захватывать не только наш рынок, но и рынки всего мира», – заявил помощник Президента РФ.