Заклятые враги Лариса Гузеева и Гарик Харламов снялись в предновогодней комедии. Они дерутся на балконе, у елки и даже в церкви

Чего не сделаешь ради хорошего гонорара? И искусства, конечно. Так, заклятые враги Гарик Харламов и Лариса Гузеева, раз за разом все искуснее и искуснее унижавшие друг друга в соцсетях (он выкладывал в соцсетях ролики с шедевральными матерными высказываниями телеведущей и назывался Гузеевым, она подчеркивала его лишний вес и жаловалась, что «задолбал») теперь снялись в одном проекте вместе.

В предновогодней комедии «Теща», как несложно догадаться, звезда «Бесприданницы» воплотила образ Ольги Николаевны — хабалистой тещи «из народа», тогда как резидент Comedy Club отыграл непутевого терпилы, претендующего на вакансию зятя — то есть мужа ее беременной дочери Варвары (Настасья Самбурская).

В опубликованном на днях трейлере фильма видно, как зять поначалу честно старается понравиться теще и преподносит хоть и странные, но подарки (фарфоровая кошка, машущая лапкой). Но после ряда неудач и пошловатых хохм времен девяностых («Зять — не хрен взять»), вступает в откровенное противостояние с Ольгой Николаевной, почти как Тасик из михалковской «Родни» (кстати, в этом амплуа появляется в картине ненадолго Александр Лыков).

Так, Харламов и Гузеева дерутся на балконе, в квартире у елки и...даже в храме. Эта сцена выглядит особенно спорной и опасной, ведь схватка внутри церкви заканчивается маканием головы тещи в водосвятный бак.

- Побойся бога! - грозит в одном из диалогов зять.

- Я в бога не верю, - честно отвечает Ольга Николаевна.

- Он в тебя тоже.

Все это время Варвара, что на сносях, пытается если не помирить, то хотя бы утихомирить буйных родных, которые ведут себя, как кошка с собакой, иногда даже и желая смерти.

В комедии, как понятно из трейлера, множество серьезных трюковых сцен — с переворачиванием елки, драками, опусканием лица в оливье, битьем посуды и прочими нежностями в отношениях зятя и тещи, которые, конечно же, обязательно станут близкими друг другу людьми.

Премьера предновогодней комедии «Теща» запланирована на 30 ноября.