Из недр тамошней бюрократии вылез закон, запрещающий гражданам РФ ввозить на территорию ЕС... да почти все Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Десять санкционных пакетов Евросоюза против России почили в истории. Но целей своих не достигли. Экономику страны они практически не пошатнули, а большинство простых людей эти рестрикции и вовсе не заметили. Ну сложнее стало получить визы в недружественные страны, отменено действие там российских банковских карт. Но наш народ трудностями не запугаешь - поток туристов, студентов, разных специалистов на Запад хоть и уменьшился, но не прекратился вовсе. Ах так, - разъярились в «цветущем саду», каковым считают ЕС его лидеры, - мы сейчас опустим такой шлагбаум, через который вы не перескочите!

И вот из недр тамошней бюрократии вылез закон, запрещающий гражданам РФ ввозить на территорию ЕС... да почти все. Еще летом объявили, что на автомобилях с российским регистрационными номерами, проезд через границу запрещен. Нельзя стало заплывать в европейские морские и речные воды на лодках, катерах и яхтах. Чуть позже в стоп- лист попали смартфоны и прочие гаджеты.

А теперь в Брюсселе обнародовали весь черный список, ознакомление с которым вызывает серьезные сомнения в адекватности его составителей.

Итак, одет в меховые или кожаные изделия - снимай! Везешь фотоаппарат или видеокамеру снимать достопримечательности - отдай! На пальцах, в ушах и на шее - ювелирные изделия? Не положено, отбираем! Что там еще в чемодане - косметика, зубная паста, шампунь? Немедленно вынуть и оставить! Да и сами чемоданы с сумками тоже теперь под запретом. Но по степени абсурда все остальное переплюнуло табу на провоз... туалетной бумаги. Вот вам, гадкие русские: желаете посетить «свободный мир» - будете ходить там голыми и грязными.

Идиотское объяснение запретов - предотвращение незаконной торговли машинами, камешками и прочими шмотками на территории ЕС. Мол, таможня бдит. Особенно впечатляют санкции против пипифакса. Хотя, может, в Европе с этим дефицит? Заверения, что все перечисленное - вещи личного пользования, в расчет не принимаются. Их намереваются не только запрещать, но и... конфисковывать на границе. Насовсем. Например, в Германии отнятые авто идут на продажу, а вырученные средства направляются на поддержку ВСУ.

И эти люди нас учат демократии...