Голосовали за тех, с кем жили под обстрелами: как прошли первые после вхождения в состав России выборы в ДНР

В республике открыто 615 избирательных участков Фото: REUTERS

Утро в Донецке начинается с грохота. «Прилёты, - отмечаю я сквозь утреннюю дрёму. – Не дадут людям нормально голосовать».

Для атак по Донецку киевский режим часто выбирает праздники и выходные, когда горожане выходят на улицы. А тут такое событие – в ДНР впервые выборы на правах региона России. В республике открыто 615 избирательных участков. Но во многих районах люди голосовали заранее, чтобы не подвергать участки опасности. Сотрудники избиркомов с августа ездили по домам с ящиками для бюллетеней.

А с пятницы по воскресенье открылись сами участки.

Выхожу в город.

«ЛЮДИ ПЛАКАЛИ»

Город все еще грохочет. Украинцы в садистском упоении обстреливают Куйбышевский и Киевский районы Донецка. Выпустили около 200 снарядов. Разрушили Дом Культуры. И запустили в небо издевательский аэростат с привязанным к нему сине-желтой тряпкой. По нему донецкие бойцы лупанули из автоматов. Но тряпку сдуло ветром.

«Избиркомы обеспечены всем необходимым,» - сообщила глава избирательного участка № 13 Маргарита Тарбаева – молодая красивая женщина с модной причёской. Но интересна она тем, что 4 года отслужила в армии… командиром танка. Значит выборы в надежных руках.

Ищу, на какой из участков направиться. В телефонной трубке голос:

- К нам в Куйбышевский собираетесь? Плохая идея. У нас обстрелы. Хорошо, что многие заранее проголосовали. Лучше съездить в Калининский, там сейчас вся движуха.

И действительно один из участков Калининского района с утра прославился в соцсетях. Девушки-сотрудницы избиркома хором и очень трогательно исполнили песню SHAMAN: «…Сердце я не предам. Знаю, я всё отдам, чтобы жила моя Россия!»

Агитационная листовка Фото: Григорий КУБАТЬЯН

На участок потекли не только избиратели, но и журналисты.

- Мы с этими песнями ходили по домам с ящиками для бюллетеней. Люди плакали. От радости, конечно, - рассказывает Ольга Болотникова, эффектная блондинка. И на неё нацеливаются жадные мужские объективы и микрофоны.

- Вашу аккредитацию мы не посмотрели. Вы кто такой? – замечают меня охранники. Слушать про любовь к Родине могут только аккредитованные? А аккредитацию на выборы нужно делать заранее. Я не успел. Приехал в Донецк лишь накануне. И понятия не имел, что она мне, военкору «Комсомолки», на Донбассе нужна.

Меня провожают на улицу вооруженные красавцы.

- Сами понимаете, ситуация сложная. Приезжайте на следующий год! – извиняются мне вслед. Я не расстраиваюсь, потому что за пределами участка могу разговаривать с кем хочу.

Вешаю на шею фотоаппарат и прохожие перестают от меня шарахаться. С фотоаппаратом по Донецку ходят только журналисты, больше никто.

На время выборов пустующие школы стали избирательными пунктами Фото: Григорий КУБАТЬЯН

«ГАЛОЧКА» СУДЬБЫ

Подхожу к одинокой женщине средних лет.

- Я прописана в Киевском районе. Там сейчас обстрелы. Мне разрешили проголосовать здесь. И все мои соседи пошли на выборы, - говорит Наталья.

Вчера по Киевскому району украинцы запускали «грады». Сегодня летят уже 155-миллиметровые (натовские), кассетные снаряды. Нужно иметь мужество, чтобы выйти из дома.

С участка меня попросили уйти, но я занимаю наблюдательный пункт у флагштока, на котором развевается российский триколор. Укреплён он надёжно, и осенний ветер лишь добавляет ему бодрости.

С интересом разглядываю выходящих с участка. Вот с лестницы спускается молодая женщина. Улыбается. Её улыбка так хороша, что я не решаюсь прерывать её своими вопросами.

А вот чудесная молодая семья с ребёнком – как из рекламы йогурта. Девочке года четыре, не больше, в руках разноцветная вертушка. Молодые родители делают селфи для истории на фоне избирательного участка.

- Выборы – это важно, мы за них боролись, - говорит Александр. - В 2014-м мы тоже пришли на референдум, но нам его пришлось отстаивать кровью. Сейчас нас Россия признала. И мы должны ее признать — голосованием в ее составе.

Предвыборный плакат единоросов Фото: Григорий КУБАТЬЯН

- Не сомневались, идти или не идти?

- Нет. Наши проблемы на Украине были как раз от того, что многие были аполитичны. Не верили, что их «галочка» на бумаге определяет судьбу на пять лет вперед.

Во дворе скопилась группа молодых мужчин. Созваниваются с друзьями, ждут пока соберутся все.

- Зачем пришли? Верим в лучшее, - отвечает на мой вопрос Валентин. - Хотим, чтобы что-то изменилось в городе. Мои знакомые все пошли.

«ПРЕДАТЕЛЬСТВО» И ЛЬГОТЫ

Подхожу к выходящей с участка семейной паре.

- Конечно нужны выборы! – говорит женщина. - Чтобы мир был скорее. Только… агитации мало было, всё скромно как-то.

- Ну, Марина… положение такое, - объясняет ей муж. – Фронтовое.

Фото: REUTERS

- Не дождутся! – заканчивает разговор Марина.

По асфальту шаркает ветхий старик в полосатой футболке. Неужели тоже голосовал? Догоняю:

- Почему пошли на выборы?

- Это для меня всё, - бурчит старик. В стороне опять что-то грохочет.

- Не страшно идти? – кричу вслед.

- Нет!

Со двора выкатывает велосипед мужчина в дымчатых желтых очках. У него кислый вид, и штаны заправлены в носки, что делает его похожим на хипстера.

- Голосовать надо, - рассуждает он. - И этим бороться с ложью и предательством, требовать больше льгот.

- А можно выборами победить предательство? – удивляюсь я.

- Можно. Я голосовал за тех, кого лично знаю!

Теперь, конечно, у предательства нет шансов, а у льгот – есть. Это большое преимущество Донецка. Здесь многие друг друга знают. И особенно тех, кто делает что-то полезное.

Фото: REUTERS

ДАЖЕ ПРИ УКРАИНЕ ОЩУЩАЛИ СЕБЯ РОССИЕЙ

Горожане спешат по делам, вид у всех занятой. К середине дня уханье «прилетов» на западе города затихает.

Стою у очередного участка. У меня снова проверяют документы. Караулю голосовавших.

- Мы никогда сачка не давили – с 2014-го! Тогда на референдуме очередь голосовать во-о-он там кончалась, - говорит похожий на шахтёра Анатолий и указывает рукой в конец улицы.

- Раз мы здесь остались, значит будем выбирать тех, кто нам нужен! – добавляет его жена Ирина.

- Я голосовал за человека, с которым знаком все годы коонфликта с Украиной. Вместе были под обстрелами, – гордится Анатолий и оборачивается к жене. - Ты за кого голосовала?

- Не скажу, секрет! – мелодично отвечает она.

- Тогда и я не скажу! – ворчит он.

- Я и так знаю, - смеётся она. Он тоже не выдерживает, смеётся.

Из дверей выходят две женщины – мать и дочь. Обе в нарядных платьях, прихорошились ради выборов. Женщина постарше идёт медленно, дочь поддерживает её за руку. Наверное, в их семье было горе. Но я не спрашиваю про это. Только про выборы.

- Всё-таки надеемся, что наши голоса что-то изменят, - говорят они. Главное — что теперь мы уже в России.

- Вы рады?

- Конечно. За это погибали наши дети… У меня не было сомнений, кто мы. Даже при Украине ощущали себя Россией. Тем более, после нападения на нас Украины. Если сначала мы ее уважали, то после этого сомнений не осталось.

- Нам навязывали на работе документы на украинском. Ладно. Пусть. Но когда стали говорить, что мы какие-то не такие, что вообще не должны жить… ну… знаете, всему есть предел.

Женщины уходят, поддерживая друг друга. Небо желтеет. Вечер. И полотнище российского флага мягко опускается на школьный флагшток. До утра.

ПО ТЕМЕ

Попытки Запада запугать экспертов, хор на участке и высокая явка: Как проходят выборы в Единый день голосования на новых территориях России

В Единый день выборов в новых регионах России сохраняется высокая явка (подробнее)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Русский север покорил детей из Донецкой республики: «Оставим монетку под матрасом, чтобы вернуться»

Военкор «КП» Кубатьян пообщался с детьми из Макеевки в лагере в Югре (подробнее)

Нацистские ловушки и "лепестки" на лопате: российский сапер, работавший в горячих точках, рассказал, во что превратилась бывшая Украина

Российский сапер заявил, что бывшая Украина стала самой опасной и заминированной территорией в мире (подробнее)