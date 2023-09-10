Красота требует жертв: почему подорожала косметика в России

Базовый набор косметики прибавил в цене примерно на 3,3%. Фото: Мария ЛЕНЦ

Красота требует жертв – это ни для кого не новость. А вот каких именно финансовых жертв она требует от российских женщин в 2023 году, выяснили аналитики сервиса «АТОЛ Онлайн» на основе исследования 31,5 млн чеков. Оказалось, что базовый набор косметики стоит сейчас в среднем 4642 рубля. В списке 11 наименований средств, и оказалось, что больше всего подорожали за год помада, тени для век и тональный крем. Но кое-что даже подешевело. В целом анализ показывает, что базовый набор прибавил в цене не так сильно – примерно 3,3% (см. «Конкретно»).

Рынок косметики за последний год сильно изменился. Из России ушли полностью или частично (передав бизнес российским партнерам) несколько крупных производителей. Прекращены официальные продажи таких, например, известных брендов косметики, как Estee Lauder, Clinique, L’Oreal, Lancоme, Vichy, Biotherm, хотя многое завозится по каналам параллельного импорта. Для российских косметических компаний открылось окно возможностей – они наращивают производство, но при этом многие столкнулись с дефицитом и подорожанием импортных ингредиентов, которые используются в производстве.

Учитывая эти обстоятельства, можно сказать, что цены на базовый набор увеличились все-таки не так сильно – по крайней мере, они отстают от общего уровня инфляции.

КОНКРЕТНО

Цены на косметику базового набора в 2023 году

Косметическое средство Средняя стоимость Рост к 2022 году

Тональный крем 651 руб. + 6%

Румяна 646 руб. 0%

Пудра 539 руб. +3%

Хайлайтер 465 руб. 0%

Консилер 431 руб. -3%

Тени для век 386 руб. +10%

Блеск для губ 353 руб. +6%

Помада 338 руб. + 22%

Тушь для ресниц 304 руб. 0%

Карандаш для губ 265 руб. +5%

Подводка для глаз 264 руб. -7%

ИТОГО 4642 руб. +3,3%

Данные: «АТОЛ Онлайн».

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