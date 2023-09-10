У Илона Маска и певицы Граймс есть тайный третий ребенок

Илон Маск и Граймс прожили вместе три года. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Илон Маск и певица Граймс встречались с 2018 по 2021 год. У основателя компании SpaceX и канадской исполнительницы подрастают двое детей: сын X Æ A-Xii (Экс Эш Эй-Твелв) и дочь Экса Дарк Сидерель. И вот теперь стало известно, что у Граймс и Илона есть еще одни тайный ребенок.

О третьем отпрыске миллиардера и артистки сообщило издание Business Insider со ссылкой на пока еще не изданную биографию Маска, автором которой является писатель Уолтер Айзексон. Подробностей о тайном ребенке Маска и Граймс известно совсем мало – только то, что их сына зовут Техно Механикус. Родители ласково называют его Тау.

Маск и Граймс объявили о разрыве в сентябре 2021 года. После расставания с миллиардером канадская артистка говорила, что между ними всё «не все так просто», а их отношения очень «переменчивые».

Недавно Граймс публично обратилась к Маску в соцсетях с требованием позволить ей увидеть сына. Позже ее комментарий был удален. О каком именно ребенке идет речь – неизвестно. Свой комментарий Граймс написала под постом биографа Уолтера Айзексона, опубликовавшего фотографию Илона, его сотрудницы Шивон Зилис и их близнецов, родившихся практически одновременно с дочкой Граймс от Маска. Близнецов зовут Страйдер и Азур.

Вместе с Техно Механикусом у Маска подрастают десять детей от трех разных женщин. Кроме четверых детей от Граймс и Зилис у основателя «SpaceX» есть пятеро детей от бывшей жены, канадской писательницы Джастин Маск.

Миллиардер не раз публично высказывал свои опасения по поводу демографического коллапса. Падение рождаемости он называет «самым большим риском для будущего человечества».

«Я обеспокоен вопросом рождаемости. В противовес мнению многих о том, что на планете слишком много людей, я считаю, что это устаревший взгляд», - заявлял Илон.

Рождение близнецов от Зилис бизнесмен также объяснил своей обеспокоенностью за будущее планеты. Макс сообщил, что таким образом он борется с низкой рождаемостью.