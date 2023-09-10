Русское географическое общество без границ: Иностранцы хотят видеть нашу страну, наших дружелюбных людей и наших динозавров

Первый заместитель исполнительного директора Русского географического общества Илья Гуров. Фото: photo.roscongress.org

Мир непрост, совсем непрост. Особенно сейчас. Международные связи трещат по швам, власти разных стран ругаются друг с другом и порой даже дерутся.

Но то власти. Многие люди и организации как дружили и сотрудничали, как ездили друг у другу в гости, так и продолжают это делать. Яркий пример - Русское географическое общество (РГО) и его проекты, которые сегодня охватывают половину стран земного шара. И география деятельности Русского географического (уж простите за тавтологию) общества с каждым годом - да-да, включая 2022 и 2023 - только расширяется.

«Как это?!» - удивится читатель, который не совсем в теме. На этот вопрос и ответили гости сессии «Расширение возможностей гуманитарного сотрудничества: реализация международных научных и просветительских проектов», которая прошла 10 сентября на Восточном экономическом форуме.

О ДИПЛОМАТИИ, ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ И ЗВЕРИНОЙ

- После начала специальной военной операции было много вопросов о том, как изменится наша международная деятельность. Многие боялись, что у нас все проекты свернутся, никто с нами не будет дружить... Но жизнь расставила все по своим местам. И все, кто с нами реально работал, продолжают это делать. Я уверен, что и дальше продолжат. А вот те, с кем любовь у нас была с нажимом с нашей стороны… Как говорится, насильно мил не будешь, и с ними у нас все закончилось. И слава богу, - поведал на сессии первый заместитель исполнительного директора Русского географического общества Илья Гуров - Я считаю, что восток - это тот вектор, в котором мы будем развиваться. И, как показала практика, за последние два года мы не сбавили темпов, а во многих направлениях даже набрали обороты.

Теперь к конкретике - в чем же заключается международная работа Русского географического общества?

- Это и деятельность центра «Амурский тигр», учредителем которого является РГО. Есть и еще ряд проектов, которые позволяют развивать «звериную дипломатию». У нас продолжается большое количество международных экспедиций. Работает программа «Молодое поколение», по которой к нам продолжают приезжать студенты и молодежь из других стран. Они очень хотят попасть в Россию, и мы даем им возможность съездить в те точки нашей страны, куда попасть самому очень сложно. Например, на Камчатку или на Новую Землю иностранцу - по крайней мере, не располагающему очень большими деньгами - добраться не всегда реально, - рассказал Илья Гуров. Добавим, что без больших денег в эти места сложновато попасть не только иностранцу.

Археологические экспедиции - еще один важный элемент международного сотрудничества.

- В этом году у нас был мощный палеонтологический лагерь в Оренбургской области. Наших динозавров иностранцы тоже хотят видеть и копать, - сообщил Гуров.

ВСЕМИРНЫЙ ДИКТАНТ

А лидирует по охвату стран-участниц Международный географический диктант. РГО проводит его с 2015 года. Он проходит в форме теста - как очно (в России и за границей), так и онлайн. За всю историю акции в ней приняли участие более 3 млн участников из 126 стран, и их количество с каждым годом растет. Географический диктант проходит на всех шести языках ООН (английский, арабский, испанский, китайский, русский и французский) плюс хинди.

- В этом году Географический диктант пройдет 19 ноября. Приглашаем всех присоединиться к нему, написать его, а лучше — организовать площадку и сагитировать своих партнеров в России и за рубежом поступить так же. Сделать эти площадки интересными, насытить конкурсами, программами, а мы поможем и поделимся опытом, - призвал Илья Гуров. - А еще хочу особо отметить вот какой момент. Многие в таких случаях говорят - мол, на все это тратятся деньги... Так вот, РГО не имеет ни копейки государственного финансирования. 50% средств у нас приходят от спонсоров, 50% мы зарабатываем. Например, затраты на одного участника Географического диктанта в 2022 году у нас составляли 12,4 рубля.

О РОССИИ С ЛЮБОВЬЮ

Еще один прекрасный пример пресловутой «мягкой силы» - центры РГО, которые работают за рубежом. Их создают иностранцы, которым близки идеи Русского географического общества. Как правило, это коллаборация местных бизнесменов и географов, которая действует под флагом РГО. Можно назвать это нефинансовой франшизой. По состоянию на май 2023 года, работают пять центров Русского географического общества за рубежом: в Швейцарии, Сербии, Приднестровье, Франции и Японии.

На сессии выступила и руководитель одной из таких организаций.

- Когда в 2021 году в Париже был создан Центр Русского географического общества во Франции, нам приходилось нередко слышать вопрос: что это значит? Казалось, в самом названии организации есть противоречие, ведь географически наши страны находятся далеко друг от друга. И мы говорили: давайте смотреть шире, нам хочется знакомить наших собеседников во Франции с географией России, ее народами, их культурой. И все становилось понятно, - рассказывает Дарья Лойола, преподаватель университета Париж 1 Пантеон-Сорбонна и «по совместительству» директор Центра Русского географического общества во Франции.

Дарья рассказала об интересном ноу-хау Центра Русского географического общества во Франции. На каждое свое мероприятие они приглашают эксперта - например, ученого или путешественника - и это раскрашивает событие новыми яркими красками. Участники могут задать вопросы, поспорить, узнать о мнении или личном опыте профессионала. Дарья перечислила несколько примеров таких мероприятий:

• В июне 2022 года члены французского Центра РГО с писателем и переводчиком литературы о путешествиях Ивом Готье рассказали старшеклассникам из французского города Валанс об исследователе Дальнего Востока Владимире Арсеньеве и его друге и проводнике Дерсу Узала.

• В сентябре 2022 года в Париже открылась выставка о Петре Семенове-Тян-Шанском при участии генерального секретаря французского географического общества Жака Гонсалеса и потомков русского первооткрывателя: искусствоведа Кирилла Семенова-Тян-Шанского и доцента университета Канн Ирины Семеновой-Тян-Шанской-Байдин.

• В ноябре 2022 года в Париже местный Центр РГО организовал лекцию с океанологом Алексеем Мироновым, который работает во Французском научном институте исследований моря.

• В феврале 2023 года для французских школьников организовали лекцию «Открывая Арктику» с участием российского биолога из института океанологии им. П. П. Ширшова Анны Золоты. Она изучает снежного краба в арктических морях.

• Марте 2023 года состоялся телемост между старшеклассниками из французского Бордо и города Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе. Прошел он, по словам Дарьи, очень душевно.

• В июле 2023 года во Франции с большим успехом открылась выставка о Байкале с лекцией крупнейшего в Европе французского ученого-байкаловеда Лорана Тушара.

- Деятельность нашего центра — это пример того, что на основе общего стремления к интеллектуальным открытиям, любви к географии можно найти оазис чего-то хорошего. Нам хочется этот источник диалога поддерживать и расширять, - подытожила Дарья Лойола.

ТУРИЗМ КАК ЗЕРКАЛО СТРАНЫ

Поддерживать и расширять надо и такие, еще недавно казавшиеся обыденными, вещи, как международный туризм. В том числе и въездной: иностранцы хотят видеть и открывать для себя Россию не меньше, чем в прежние годы.

- Въездной туризм не существует отдельно - это тот же внутренний. Мы отдыхаем на тех же пляжах, живем в тех же гостиницах, ездим по тем же дорогам. И сейчас у России есть замечательная возможность совершить качественный рывок в туриндустрии. Собраться с силами, разработать новые маршруты, обновить существующие и создать новые туристические кластеры, заняться логистикой. И выйти на мировой рынок обновленной, готовой принимать туристов в большом объеме, - рассказала на сессии Елена Галактионова, заместитель директора департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям Министерства иностранных дел России.

Эксперт напоминает, что туризм сближает людей, как никакая другая сфера.

- Люди, приезжающие сюда, видят нашу страну такой, какая она есть. Видят наших людей — дружелюбных, готовых к общению. Поэтому наш департамент совместно с другими профильными департаментами Министерства иностранных дел работает над облегчением визового режима, расширением списка стран, с которыми действуют облегченные правила въезда, электронные визы, - рассказала Галактионова. И добавила: «Я хотела бы похвалить РГО за то, что они делают. Мы и подведомственное МИДу агентство «Россотрудничество» совместно с РГО реализуем программу «Новое поколение», которой гордимся. Она направлена на то, чтобы сформировать объективный образ нашей страны за рубежом.»