Российские сценаристы узнали про киберспорт: Вскоре выйдут сразу три проекта об этом

Фото: кадр из фильма

«Чего там только в ваших интернетах не напишут!» — эту мем-фразу вдруг решили оседлать российские сценаристы и продюсеры, которые внезапно обратились к теме киберспорта (чемпионаты по различным видеоиграм проводятся уже давным-давно, их смотрят миллионы людей в интернете и на ТВ, а финалы проходят натурально на забитых людьми стадионах). В ближайшее время зрителя ждет три почти одинаковых сериала (даже названия рифмуются по смыслу), посвященных этой теме, построенные по одной и той же фабуле. «КП» знакомит аудиторию с ними.

Фото: кадр из фильма

«Киберпапа»

Мегавостребованный в кино и сериалах Александр Робак в «Киберпапе» сталкивается с личным кризисом среднего возраста — и семейным вместе с женой (Юлия Пересильд) — а еще его герой, сварщик Игнат, никак не может нащупать контакт с пасынком, поэтому решается даже пуститься во все тяжкие, вступив с парнем в одну киберкоманду, чтобы «говорить на одном языке».

Фото: кадр из фильма

Получается у типичного (по мнению сценаристов) русского сварщика с лицом напуганного медведя неожиданно блестяще: он обнаруживает в себе дар снайпера и виртуозно отстреливает головы виртуальным врагам, принося все больше и больше очков в общую копилку команды. Пасынок, разумеется, сразу начинает уважать «батю» (действительно, есть за что).

Где смотреть: ТНТ, Premier

«Мастодонт»

Фото: кадр из фильма

Звезда «Сватов» Федор Добронравов, который четко ассоциируется у публики с образом простака из деревни («Ты шо? Да ни шо!»), тоже попал в захватывающий водоворот компьютерных перипетий. Он сыграет скучного регионального чиновника Виктора Молодцова — вдовца, который вдруг решает наладить контакт с (вроде бы) дочкой, которая живет и работает в Москве в одном из подразделений Минцифры РФ. Он внедряется туда же на службу.

Фото: кадр из фильма

Дочь Катя, конечно, очень передовая и прогрессивная, и на фоне мастодонта Молодцова — просто Эдвард Сноуден московского посола. На этом и строится комедия: старику невыносимо тяжело вникать в передовые технологии и работу гаджетов, но он не сдается и демонстрирует советскую закалку при штурме цифровых высот.

Где смотреть: Okko, ИВИ, Premier, Wink

«Мамонты»

Фото: кадр из фильма

Звезда «Городка» и «Вампиров средней полосы» Юрий Стоянов тоже вписался в проект, посвященный киберприключениям. Актер играет пенсионера Николая Николаевича, решившего продать квартиру и переехать в Новую Москву, но обманутого телефонным мошенником: преступники украли все кровные с карты дедушки, и ему ничего не остается, как просить 15-летнюю внучку (разумеется, не имеющую высшего образования по специальности «информационная безопасность») выйти на след законспирированных в сети жуликов, чтобы вернуть деньги.

Конечно, погружаясь в мир теневого интернета, «мамонт» Николай Николаевич узнает и внучку с неожиданной стороны, по сути заново учась коммуникации. А еще учиься делать «пробивы телефонных биллингов», скачивать базы данных, подделывать документы и встречаться с барыгами.

Фото: кадр из фильма

Где смотреть: Okko