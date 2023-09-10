Гранулы в носу: Виктория Боня объяснила, почему после пластики изменилась до неузнаваемости

Виктория Боня. Фото: EAST NEWS

Виктория Боня продолжает делиться подробностями своей пластической операции. Модель начала переживать из-за того, что ее внешность слишком сильно изменилась. На днях к ней на улице подошла поклонница, сообщившая, что узнала ее только по фирменной кепке. Боня очень расстроилась и решила рассказать, почему она изменилась до неузнаваемости.

Виктория делала операцию у американского хирурга, запросившего за свои услуги 250 тысяч долларов (24 миллиона рублей). Операция длилась 14 часов, и за это время врач много что успел поправить в лице пациентки. Он сделал модели подтяжку лица, изменил ей форму глаз, вставил импланты в скулы и увеличил жиром губы. Кроме того, многие подозревают, что эксулап укоротил Вике нос, но сама она это отрицает.

На своей странице в соцсетях Боня поделилась видео, в котором пытается улыбнуться на камеру. Улыбка получилась кривой: половина верхней губы у нее потеряла чувствительность и не двигается. Потребуются месяцы, чтобы вернуть ей былую подвижность.

Улыбка Бони выглядит кривой из-за потерявших чувствительность губ. Фото: соцсети.

Виктория объяснила, почему ее нос выглядит изменившимся. Оказывается, чтобы разгладить норсогубные складки, ей под нос заложили гранулы. Из-за сильного отека он выглядит не таким, как раньше, но Виктория уверена, что это все временно.

В ответ модель получила шквал критики. Подписчики написали, что она изуродовала себя и стала похожа на Майкла Джексона. Виктория обиделась на замечания и сообщила, что больше не покажет себя в соцсетях.

«Я поражаюсь, насколько люди жестокие. Я поделилась своей историей не потому, что сделала операцию по бартеру, как многие пишут. Я заплатила действительно большие деньги. Могла бы втихушку сделать. А в итоге? Мне до слёз обидно. Я больше не покажу себя», - сообщила Боня.

Однако многие напомнили ей, что она сама не раз лгала своим подписчикам. Например, когда говорила, что сохраняет молодость лица благодаря упражнениям для лица, хотя на самом деле делала пластику.