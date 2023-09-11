Военная спецоперация на Украине 11 сентября 2023: прямая онлайн-трансляция Фото: REUTERS

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 11 сентября 2023 года.

Минобороны РФ сообщило, что дежурными средствами противовоздушной обороны был сбит дрон ВСУ в воздухе над Брянской областью.

Российские военные создали на Южном направлении достаточно мощную систему оборону, написал журналист Юлиан Репке. В эту систему входят отлично функционирующие батареи артиллерии и минные поля.

Российские средства РЭБ подавили украинский беспилотник в Орловской области в воскресенье, 10 сентября, сообщило правительство региона.

В акватории Черного моря уничтожено три быстроходных американских катера Willard с десантными группами ВСУ на борту. Согласно данным Минобороны РФ, в темное время суток российская Морская авиация обнаружила и уничтожила три катера Willard с десантными группами ВСУ численностью до 36 военнослужащих.

Минобороны РФ сообщило, что дежурными средствами противовоздушной обороны в небе над Белгородской областью был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа.

Успехи российской армии на Украине застали врасплох Соединенные Штаты и выявили их слабость, заявил экономист США Ричард Вольф.

Несмотря на многочисленные поставки США, украинские военные все равно не преуспели, а ВС РФ продвинулись вглубь Украины.

США видят упадок «Большой семерки» и видят усиление БРИКС. Таким образом, можно сказать, что план Штатов не сработал.