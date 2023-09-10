Народ решил - стабильность дороже: политологи оценили предварительные итоги выборов в России

В России завершился единый день голосования. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как прошли выборы и предварительные результаты мы обсудили с директором по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктором Потуремским и политологом, экспертом Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Анной Федоровой.

- Как оцените явку?

Потуремский:

- Выделим регионы-лидеры по явке: Москва, Подмосковье, Кузбасс, Якутия. Все они показали очень высокий результат по явке. Но в целом явка в том прогнозе, который давали ведущие социологические институты, 30-40 %. Это и состоялось.

- Эти выборы прошли с общим ощущением спокойствия. У вас тоже сложилось такое впечатление или все-таки были какие-то сюрпризы?

Федорова:

- Так и есть. Очень спокойные выборы. Все микросенсации, которые были в течение дня, сдулись, не успев надуться. Это были сущие мелочи: где-то кто-то бюллетень унес, где-то сейф-пакет непонятный. Но это совершенно единичные ситуации на ровном фоне.

Потуремский:

- Я бы говорил не о спокойствии, а о содержательности и сосредоточенности на региональных проблемах. Обратите внимание, что у нас не было федеральной избирательной кампании. Сравнивать регионы между собой нужно, учитывая это обстоятельство. В регионах, где были выборы высших должностных лиц и заксобраний, основная специфика этой кампании - сосредоточенность на обсуждении своих вопросов.

- Почему все действующие главы переизбрались с железобетонным результатом? Потому что народ решил: давайте сначала добьемся победы в СВО, а потом будем у нас, в регионах, порядок наводить?

Потуремский:

- Это сложная сумма с рядом слагаемых. Есть момент, что в условиях беспрецедентного давления и внешних угроз для страны запрос на стабильность и поддержка власти - это то, что поддерживало рейтинг действующих глав. Но это было бы невозможно, если бы они были неэффективны. Кампания 2023 года – это соревнование больших лидеров.

Большинство сценариев, которые были в этот раз - это «референдумный» сценарий. То есть подтверждение полномочий. И это серьезная угроза для политических оппонентов, которые не способны выставить адекватных конкурентов.

Федорова:

- Все, кто находится во власти, уже привыкли к тому, что с людьми нужно постоянно взаимодействовать. Сегодня губернаторская работа - это постоянное общение на вверенной тебе территории. Нет больше такого, что ты 5 лет сидишь в кабинете и не представляешь, как у тебя районы в области называются, а в последние два месяца бросаешься вести избирательную кампанию. Все.

Сегодня новый типаж губернатора-технократа в действии. Они воспитаны школой губернаторов. Это новый управленческий стиль. Это тяжело, но как бонус – переизбираться легче. Потому что люди видят то, что ты делаешь, и делаешь на ежедневной основе.

- Как вам предварительные итоги по Москве?

Потуремский:

- Предсказуемые. Несомненное лидерство Собянина. Я был бы осторожен в интерпретации результата КПРФ, которая остается неким знаком, партией, которая воспринимается как основная оппозиционная сила. Неплохой дебют для «Новых людей» на уровне этих выборов.

Федорова:

- Главная интрига в Москве была - кто займет второе место. Но и она интересна только экспертам. Мне кажется, рядовому москвичу это совершенно неинтересно.

Кампания Собянина - это, как выглядит Москва, и как в Москве все работает. Причем эта кампания началась не сейчас, а когда он только пришел в Москву. И тут результат налицо. При всех претензиях, которые можно предъявить, все равно Москва – это лучший город Земли.

- Дистанционное Электронное голосование (ДЭГ) и многодневное голосование - это наше будущее?

Потуремский:

- Многодневное голосование – состоявшийся факт с точки зрения избирателей. Для людей это просто удобно, это хорошо. То же самое и про электронное голосование. Оно подходит для городов, для нового городского стиля. На это очень мощный запрос. Москва задает образцы. Что-то подобное мы будем наблюдать через некоторое время в регионах.

Федорова:

- И то и другое - это расширение политического участия. Чем больше возможностей система дает человеку проголосовать (чем комфортнее, чем больше возможность выбрать день самому), тем выше и явка, и легитимность. Ведь довольно дико, что в течение всего лишь 12 часов человек должен все бросить и тащиться на участок, чтобы опустить физический бюллетень в физическую урну. На фоне всех остальных цифровых сервисов, которые предоставляет нам государство, это выглядит очень архаично.

Очевидно, что в крупных городах за электронным голосованием будущее, а потом, чуть позже, и во всех населенных пунктах. Безусловно, остается вопрос доверия к процедуре, для большинства избирателей она, конечно, черный ящик. Но и обычная процедура для большинства - тоже черный ящик, они же не стоят на участках и не наблюдают.

- Выборы в новых регионах.

Федорова:

- Есть такая закономерность, что чем стабильнее, чем более предсказуема ситуация в регионе, тем ниже явка. А в экстраординарной ситуации (а все происходящее в новых регионах в последний год можно назвать только экстраординарной ситуацией), явка всегда высокая. Люди чувствуют, что определяется их судьба, определяется их будущее. Жители четырех новых регионов на этих первых выборах в составе России голосуют за свое желание быть вместе с ней.

Потуремский:

- Очень высокая явка в новых регионах - это высокая мотивация на включение в политическую систему России. Это выборы, состоявшиеся в сложных условиях провокаций, прямых угроз. Так что это знаковый и уважительный результат. Здесь сюрпризов быть не может.