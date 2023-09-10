Самолеты F-16 нарушают протоколы деконфликтации в Сирии Фото: REUTERS

Авиация так называемой «международной антитеррористической коалиции» во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение «Протоколов деконфликтации» и с нарушением воздушного пространства Сирии.

«За сутки со стороны «коалиции» зафиксировано 14 случаев нарушения Протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов, - сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Он также отметил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 5 нарушений двумя парами истребителей F-16 и многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C «коалиции».

«Подобными действиями «коалиция» продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии», - подчеркнул Кулить.

За прошедшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано три обстрела позиций сирийских правительственных сил со стороны террористических группировок «Исламская партия Туркестана» и «Джабхат Ан-Нусра».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Сирийской Арабской Республике продолжается работа, направленная на невоенное разрешение конфликта и оказание всесторонней помощи сирийским гражданам в восстановлении мирной жизни. Представителями российского Центра по примирению враждующих сторон проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте ГАДЖАР провинции РАККА, в ходе которой нуждающемуся населению выданы продовольственные наборы общим весом 2,7 тонны.