О сексе в большом городе

Они уходят, но обязательно вернутся (слева направо: Александр Демидов, Леонид Барац, Камиль Ларин и Ростислав Хаит). Фото: Кадр из фильма

Четыре биоактивные самки шлялись по Нью-Йорку и терли обо всем, а также шопинге и оргазме. Женоцентричная Америка прислушивалась, узнавала, пересказывала и ржала. России было, что ответить, но она остаточно вертелась вокруг мужчин. Не то чтобы кто-то планировал встречную реплику - само получилось.

Четыре зарабатывающих друга - Саша, Леша, Слава и Камиль - в паузах меж зарабатыванием едут, идут, расслабляются и балаболят. О подкустовом выползне, деревне Бельдяжки, языковых парадоксах и сиськах Юльки Швабской (возможно, реальный персонаж). О драниках-кручениках, крутоне и де флопе, кире на газетке и шампанском из винного бокала с утра в выходной.

Их тринадцатилетнее на сей момент шествие «оттуда туда» итожит и скрепляет русский мир - соединяя в нем Бродского, Нагиева, лубочных фашистов и североамериканского кролика-зануду. Их попутчики-музыканты делаются иноагентами и сливаются с радаров, их попутчики-режиссеры берут автономию и выходят в топ (первых «Говорящих мужчин» снимал Дмитрий Дьяченко, постановщик «Чебурашки»). Их бурный поток сознания наполняет игривыми смыслами дорогие пожившему россиянину километры, а формула случайно залетевшего в сюжет Гарика Харламова «два еврея и русский с татарином» показала себя вполне ходовой, рабочей для нон-стоп русской речи формулой. Впрочем, продюсеры Илоян - Шляппо - Троцюк - Жалинский могут предложить свою, и она тоже сработает. Они вчетвером уже тоже со времен крестовых походов.

Мир офисных тюленей и креативных живчиков чем дальше в постиндустриал, тем больше становится общим - цепляя нацию неразрешимыми вопросами, почему Киев - мать городов русских (когда отец), и переходить ли с шампанского на коньяк или еще рано. Когда-то в ранних 80-х американское кино впервые взорвало публику актуальной повесткой: герои обсуждали не только юбки и зажигание, но и косяки текущей администрации, свежий альбом «Депеш мод», вчерашнюю премьеру «Экскалибура» и новорожденное MTV. «А что, так можно было?» - спросили все. А Мадонна за толки о ее буферах в суд не подаст? А роялти с киношников за пиар слупить можно? А республиканцы иск не вчинят? Словом, страсти кипели не меньшие, чем у нас при обсуждении форм Жанны Фриске, царствие ей небесное.

Предметом стало все.

Интимные СМС.

Угоршчина.

Качельки на «Маяке».

Разводка дур гоном про психофеномен Баадера - Майнхоф (Баадер и Майнхоф, дорогие дуры, - это немецкие красные террористы 70-х).

Воспоминание о кинотеатре «Баррикады» (мультики и газировка в фойе).

Важное для мужчин совместное писанье.

И рой иноагентов Козыревых - Покровских - Макаревичей - Шуролёв, зудящих, охмуряющих, зовущих в иноагентские сети, но тщетно, ибо для философствующего балабола идти в иноагенты - такой же зашквар, как слушать Сердючку.

К сожалению, перед нами, похоже, заключительный эпизод франшизы.

Болтовня о самом дорогом - ни о чем - временно поставлена на паузу. Сегодня мужчины, - за которых мы все здесь переживаем, держим пальцы и можем оказаться в их числе, - говорить перестали, а только напряженно шлют в эфир целеуказания, с матом, цифирью и укороченными позывными. Офисный тюлень, от имени которого глаголет квартет, так не может и робко прячет себя в утесах.

Нам будет их не хватать. Без иноагентов проживем, а без этой четверки с бла-бла-бла о самом важном будет скучно.

Они вернутся - Мелкий, Лысый, Сдобный и Косолапый.

Расскажут грустное и взрослое.

Потом вспомнят, что где-то там вдали есть карликовый бангладешский овцеконь, и все равно заржут.

И мы с ними.

Куда ж мы теперь, без овцеконя-то.

«О чем говорят мужчины. Простые удовольствия».

2023 («Квартет И» и Миша Поляков) + другие фильмы франшизы.

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