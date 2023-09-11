Вопрос дня: Ваш главный выбор в жизни? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Юнна Мориц, поэтесса:

- Главный выбор - не быть мерзостью.

Виталий Милонов, депутат Госдумы, участник СВО:

- Это решение поехать на спецоперацию. Оно сильнее всего на меня повлияло. Когда ты на передовой и видишь вокруг и жизнь, и смерть, то многие вещи, которые дома казались важными, представляются ерундой. Теперь я совсем по-другому отношусь к своим близким и детям.

Антон Алиханов, губернатор Калининградской области:

- Мой главный выбор в жизни? Наверное, моя жена - Дарья. Это была любовь практически с первого взгляда. Мы поженились в 2007-м, еще студентами. С тех пор я убедился: любовь не зависит от должностей. У нас трое ребятишек. Пока. Сколько раз в день я Дашу целую? Минимум три - утром, вечером и в обед, когда она ко мне заходит попить кофе.

Алена Галич-Архангельская, актриса:

- Главный выбор - это профессия. Я росла в театральной среде, с 4 лет уже понимала, чего хочу. А потом был еще один выбор - поехала за мужем из Москвы в провинцию. Мне было не страшно. Уехала в Рязань, там начала играть в театре. А в это время у моих коллег в Москве не было работы.

Александр Проханов, писатель-буревестник:

- Лет 50 назад моим главным оружием было слово. А теперь - по мере того, как армия России укрепляется «Кинжалами», «Сарматами» и «Авангардами», я тоже беру на вооружение новые формы. Вот на днях в Нижнем Тагиле, на Уралвагонзаводе, прямо в пролете, где собирают знаменитые Т-90, поставили мою рок-оперу «Вхождение в огонь». А 15 сентября мы с артистами едем в Ковров, на пулеметный завод имени Дегтярева. Мой главный выбор - Родину защищать.

Геннадий Онищенко, Герой Труда ДНР, президент Землячества донбассовцев:

- Мы отметили 80-летие освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков. Праздновали и в Москве, и на новых территориях, где прошли настоящие российские выборы. У всех у нас выбор один - наша матушка-Россия.

Александр МОРОЗОВ, юморист:

- Главный выбор, который меня спас, - это отказ от наркотиков. Я был уже на грани, еще бы шаг - и все, пропасть. Этот выбор вернул меня в человеческий облик.

Валерий Трапезников, экс-депутат Госдумы, токарь с 59-летним стажем, Пермь:

- Главный выбор - прожить жизнь достойно, оставить после себя потомство и воспитать их настоящими патриотами.

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