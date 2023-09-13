Новое дело майора Спасской

Следовательница (Карина Андоленко) свое дело знает. Но слишком уж суетится - оттого и все проблемы. Фото: Телеканал «Россия»

«Спасская».

Новые серии

Детектив, 16+

Майор Анна Спасская (Карина Андоленко) угодила в любовный треугольник. Который где-то даже четырехугольник! С одной стороны, любит она теперь Петра, своего коллегу (Александр Голубев). А с другой, бывший муж (Роман Маякин) и дальше намерен участвовать в ее жизни. Потому как - вот он, четвертый! - Анна носит под сердцем их будущего ребенка.

А тут еще ей нелегко привыкнуть, что теперь она отвечает и за себя, и за будущего малыша. Как и прежде, Спасская храбро бросается самолично задерживать преступников. И однажды доходит до беды.

«Мне нравится, что моя героиня неоднозначный человек, - признается Карина Андоленко. - В ней много положительных качеств, но есть и отрицательные, которые нам всем не чужды. Она очень нетерпелива, зациклена на работе, и от этого часто страдают ее личная жизнь и ее близкие. В новом сезоне на мою героиню сваливается еще больше различных испытаний, ей все сложнее становится делать правильный выбор. Для меня, как для актрисы, это большой подарок: такие характеры всегда интересно играть и разбирать».

Где смотреть: «Россия 1». Пн. - чт., 21.20.

«Крутая перемена»

Как мало пройдено дорог... Герой Никиты Ефремова переосмысливает жизнь (с Сергеем Степиным). Фото: Кадр из фильма

Драмеди, 16+

Андрей (Никита Ефремов) учился на учителя-словесника, но после универа упорно пытался найти себя в столичном бизнесе. Когда стало ясно, что шансов уже не осталось, он возвращается в родной Арзамас - преподавать литературу в школе и… в колонии, где сидит его отец. Мама - легендарная учительница, уже умерла, так и не увидев сына в качестве преподавателя.

Андрей надеется чуток пересидеть, продать дом (в нем сам Пушкин, бают, бывал) и уехать из Арзамаса уже навсегда. Только вот, окунаясь в прошлое, которое тут на каждом шагу, объясняя детям и зекам суть произведений классиков, он невольно анализирует свою жизнь и потихоньку становится другим человеком.

Это смешной сериал о серьезном - о том, что в середине жизни человек неизбежно осознает крушение многих своих юношеских надежд и едва не ли впервые целенаправленно оценивает самого себя.

Где смотреть:

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