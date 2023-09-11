Зачем Центробанк распродает валюту, почему Армения пошла против России и что США хотят сотворить с Украиной

Топ-10 самых прослушиваемых подкастов Радио «Комсомольская правда»

1 место. Дмитрий «Гоблин» Пучков: США хотят сделать Украину непригодной для жизни людей (подробнее)

2 место. Захар Прилепин: Я точно знал, что меня убьют в этом году (подробнее)

3 место. Григорий Азарёнок - про Зеленского: Шлепнуть эту скотину и дело с концом (подробнее)

4 место. Пранкеры Вован и Лексус: Киссинджер рассказал нам, чего хотят США и на что рассчитывает Украина (подробнее)

5 место. Торопятся до распутицы. Украина бросила на прорыв последние резервы (подробнее)

6 место. Распродажа по-крупному: зачем Центробанк избавляется от валюты (подробнее)

7 место. Армения пошла против России? Зачем Пашинян затеял американские учения, визит жены в Киев и ссору с ОДКБ (подробнее)

8 место. Тест: есть ли у вас пищевая зависимость (подробнее)

9 место. Как ключевая ставка Центробанка сыграла против льготной ипотеки (подробнее)

10 место. Из «Папиных дочек» лепят конфетку, Малахов грабит зрительниц, а в детском «Голосе» очередной скандал (подробнее)