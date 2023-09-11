57-летняя Сальма Хайек поделилась горячим фото в купальнике

Сальма Хайек. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сальма Хайек продолжает будоражить воображение поклонников своими пляжными снимками. Голливудская звезда сфотографировалась на фоне моря, нарядившись в черно-белый лиф с эффектом пуш-ап. Сверху артистка накинула голубое пляжное платье. Летний наряд не скрывает пышный бюст звезды, красующийся в глубоком декольте.

Актриса сфотографировалась без макияжа и с влажными волосами – и все равно выглядит великолепно. Это не преминули отметить в комментариях ее подписчики. «Невероятно красивая женщина», «Эта женщина неподвластна возрасту», «Вы такая естественная! Всегда приятно на вас смотреть», «Очень красивая и сексуальная», «Вы выглядите восхитительно», - написали пользователи под ее постом.

Актриса поделилась с поклонниками пляжным снимком. Фото: соцсети.

Недавно актриса отметила день рождения: 2 сентября ей исполнилось 57 лет. Весной этого года в интервью британскому изданию журнала Marie Claire Сальма рассказала, что совсем не чувствует своего возраста.

«Я не думаю о том, сколько мне лет, когда просыпаюсь. Я даже в зеркало не смотрю. Хотя иногда, когда я смотрюсь в зеркало, говорю: «О, Господи». Или задумаюсь: «Почему я всегда устаю?». А потом вспоминаю: «Ах, теперь я старше». Я просто поражена тем, что в моем возрасте я все еще работаю и переживаю лучший момент в своей карьере», - призналась Хайек.

Сальма очень любит йогу и дайвинг, именно они и помогают ей оставаться в форме. Что касается питания, то на диетах она не сидит. И не любит уколы красоты.

- Я счастлива, когда ем. Мне уже много лет, но я не колю ботокс. И знаете почему? Потому что я нормально питаюсь! Я ем жиры, овощи, да всё! Если вы будете много тренироваться и мало есть, ваша кожа быстро потеряет тонус, начнёт стареть. И что тогда? Вы будете чувствовать себя несчастным, - считает звезда.

Актриса замужем за одним из самых богатых мужчин мира. Ее муж - француз Франсуа-Анри Пино владеет целой модной империей - в нее, в частности входят бренды Yves Saint Laurent, Gucci и многие другие. У Сальмы и Франсуа-Анри есть дочь Валентина, которую актриса родила в 41 год.