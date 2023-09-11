Парк Дружбы: Андрей Воробьёв и Сергей Собянин анонсировали новый парк, который соединит микрорайоны Подмосковья и Москвы

Фото прес­с-службы правительст­ва Московской област­и

Московская область и Москва совместно благоустроят большую зону отдыха на границе двух регионов, которой смогут пользоваться жители подмосковных Люберец и окраины столицы. Речь идет о территории у озера Черное. Новый проект анонсировали губернатор Московской области Андрей Воробьёв и мэр Москвы Сергей Собянин.

- Новый парк мы символически назвали Парк Дружбы, — рассказал Андрей Воробьёв. - Он соединит два больших микрорайона, в одном (в Москве) уже сегодня живет около 100 тысяч человек, а у нас в Люберцах - около 60 тысяч.

Губернатор отметил, что о благоустройстве этой территории попросили местные жители.

- Эта территория, которая нуждалась в особой заботе, через полтора года будет выглядеть совсем по-другому. Важно, чтобы все было безопасно - и мост, и переход. Это и удобное сообщение, и место, где жители смогут отдохнуть с детьми, с друзьями. Я думаю, мы справимся.

Отдельно губернатор обратился к мэру Москвы:

- Хотел бы поблагодарить вас, Сергей Семенович, за то, что мы так легко совместно реализуем такие очень важные проекты.

Фото прес­с-службы правительст­ва Московской област­и

Территория парка составит более 40 гектаров. Рабочие расчистят несколько запущенную акваторию Черного озера. С берега на берег будет переброшен мост Дружбы. Также в парке появится круговой маршрут для велосипедистов и пешеходов, лодочная станция, детские, спортивные и смотровые площадки, зоны отдыха и места для рыбалки.

- У нас с Московской областью масштабное сотрудничество по целому ряду глобальных направлений - транспортная программа, инженерная, экология, социальное направление, - отметил Сергей Собянин. - И, конечно же, мы не можем обойти вниманием вопросы благоустройства, так как область и город - это, по сути, живая ткань. И есть территории, где без совместной работы это невозможно сделать. Мы договорились с Андреем Юрьевичем Воробьевым о совместном проекте благоустройства Черного озера.

Планируется, что работы начнутся уже в мае следующего года. А летом 2025-го обновленный парк будет открыт для москвичей и жителей Московской области.