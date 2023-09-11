Звезды улучшают демографию: Носик, Трубинер, Астахов и Стриженовы нянчат долгожданных малышей

Стриженовы на крещении внуков Фото: соцсети

Бэби-бум случился в семьях российских артистов. Одни звезды только-только приехали из роддома, а другие ждут прибавления в семье до конца 2023 года. Актриса из «Куни» и «Чебурашки» Кузьмина даже рванула на роды в Аргентину ради гражданства — из-за чего ее осудили и жестко раскритиковали. Другие любимые публикой артисты родили и собираются рожать на Родине.

Актер Павел Трубинер

46-летний актер Павел Трубинер нянчит новорожденную дочь Терезу. Павел с супругой Юлией Мельниковой вместе с 2010-го года. В семье идиллия, что постоянно подчеркивает Трубинер: «Совместно делаем абсолютно все и живем в гармонии. Конечно, не сразу к этому пришли, прошло какое-то время пока узнали друг друга в быту. А сейчас у нас тот прекрасный, золотой период, когда мы четко понимаем - кто из нас за что отвечает и в то же время каждый может друг друга подменить». Так что пополнение в семье – долгожданное, теперь у супругов 2 дочери. Юлия говорит: «Мне всегда хотелось говорить: девочки мои, мои доченьки, девчонки. И вот девчонки держатся за ручки. Елизавета и Тереза».

Трубинер с женой и дочками Фото: соцсети

Новорожденная девочка стала четвертым ребенком Павла Трубинера: у артиста есть два старших сына от предыдущего брака со спортсменкой Ольгой Мухортовой.

Актер Александр Носик

51-летний актер Александр Носик впервые стал отцом, а мечтал о таком счастливом событии долго. Потому скрывает подробности — боится сглазить. Известно, что у него родилась дочь – назвали Валерия. Не исключено, что Александр назвал дочь в честь отца — звезды советского экрана Валерия Носика. Звезда сериала «Мухтар» до последнего скрывал интересное положение жены Илоны. Теперь Носик на «седьмом небе от счастья»: «Произошло удивительное, чудное, волшебное событие в нашей семье. На свет появился маленький, но такое большой, такой очаровательный и важный человечек! Это счастье, когда от счастья рождается счастье!» Носик недавно женился второй раз: его молодая супруга Илона также впервые стала мамой. А ведь еще недавно – сразу после развода - Носик очень переживал, что у него до сих пор нет детей: актер даже прошел обследование в центре репродуктивной медицины. О результатах актер публично заявил на одной скандальной телепередаче: он может иметь детей.

Носик показал ножки новорожденной дочери Фото: соцсети

Актер Сергей Астахов

54-летний актер Сергей Астахов и его гражданская жена Виктория Савкеева стали родителями мальчика: весом 3600 граммов, рост 50 сантиметров. Новорожденного назвали Александром. Интересно, что пару лет назад Астахов на частые вопросы о появлении ребенка отвечал так: «Планируем ли пополнение? Конечно! Вик, ты кого хочешь? Мальчика? Да, мальчика хочет!» Получается, что мечты сбываются – для 38-летней Виктории это первенец, а у Сергея есть 25-летняя дочь Мария от предыдущего брака. Официально Астахов на Виктории не женился: «Мы и так спокойны и счастливы вот уже девять лет. Наверное, как мужчина я должен сделать так, чтобы Вика носила мою фамилию, чтобы вообще не было ни у кого вопросов. Но почему мы должны отвечать кому-то на эти вопросы?» Виктория на момент знакомства с актером трудилась учительницей младших классов, а теперь - директор Астахова и мама его сына.

Семья телеведущей Екатерины Стриженовой

55-летняя Екатерина Стриженова сообщила, что они с мужем Александром Стриженовым сразу второй и третий раз стали бабушкой и дедушкой - их старшая дочь Анастасия родила двух сыновей. Мальчиков почти сразу после рождения крестили. Стриженова показала фото мальчиков: «Знакомьтесь, два новых христианина - Александр и Георгий! Стойко выдержали всю церемонию крещения - пусть Ангел Хранитель всегда будет рядом!» У Анастасии и ее мужа финансиста Петра Грищенко есть 5-летний сын Петр, а живет пара в США.

Бабушка Екатерина Стриженова не сдерживает эмоции: «Если бы я умела сочинять музыку, то родила бы симфонию. Сразу два маленьких человека пожаловали в нашу семью. В моем роду такого примера никогда не было. Будем познавать новые грани жизни. Настя, доченька любимая, мне никогда не догнать тебя. Моя любимая девочка, как ты это все выдержала! Мои пусянечки родненькие!»

Актриса Ольга Кузьмина

35-летняя Ольга Кузьмина летом 2023 года рассекретила вторую беременность и сразу вышла замуж за ведущего мероприятий и экскурсовода Евгения Апанасевича из Минска. Звезда сериала «Кухня» и фильма «Чебурашка» (озвучивала главного героя) станет второй раз мамой в ноябре. Летом она укатила с сыном от первого брака, с мужем и его двумя детьми от прежних отношений отдыхать в Турцию. А на днях Кузьмина с мужем улетела с мужем в Аргентину – будет рожать за границей.

Кузьмина с мужем в Буэнос-Айресе Фото: соцсети

Ради такого Ольга решилась на 15-часовой перелет на позднем сроке беременности, сейчас они с мужем остановились в гостинице и ищут квартиру, чтобы арендовать ее в Буэнос-Айресе на несколько месяцев. Кузьмина решилась на такой экстрим из-за того, что новорожденный автоматически станет гражданином Аргентины, а его родители сразу после рождения ребенка получают Residencia Permanente (постоянное место жительства или ПМЖ Аргентины). Также резидентство могут получить и другие их дети. А через 2 года родители малыша с гражданством могут подать документы на гражданство Аргентины. Скорее всего, Кузьмина делает это ради беспрепятственных путешествий по миру. Так как работа и большие заработки у нее на Родине. Поклонники осудили Кузьмину за такое решение.

Кузьмина со старшим сыном, который остался с бабушкой на Родине Фото: соцсети

Актер Артем Ткаченко

41-летний Артем Ткаченко осенью станет отцом третий раз. У них с женой актрисой Екатериной Стеблиной подрастают 10-летний Тихон и 7-летний Степан, а скоро у ребят появится брат или сестра. Рожать будут на Родине. А лето дети с мамой провели на малой родине папы в Калининграде, Артем между съемками приезжал: «Мы все вместе были в Калининграде. У нас уже все началось: и дача, и огород, и бабушке помогать, и поездки на мотоцикле по улицам дачным, и прогулки на море, и дни рождения, и собак-кошек кормим, и на рыбалку ездим. В общем, есть чем заняться. Это погружение в настоящее детство. В такое же, какое оно было у меня в Калининграде…»

Артем Ткаченко и Екатерина Стеблина скоро станут родителями третий раз. Фото — пресс-служба фестиваля «Новый сезон»

Секрет счастливого брака по мнению Ткаченко в диалоге: «Разговаривать нужно. Вот мы до сих пор учимся с Катей беседовать».

Певец Сергей Жуков

47-летний певец Сергей Жуков и его супруга Регина Бурд до конца года станут родителями. Пара воспитывает троих детей: 14-летнюю дочь Нику и двоих сыновей - 13-летнего Энджела и 8-летнего Мирона. Также у Жукова есть 22-летняя дочь Александра от первого брака. Интересно, что год назад Сергей рассказал: «Дети говорят: «Папа, пригласи маму на свидание и идите делать ребенка. Все, поезжайте!» Замучили! Спрашиваем, зачем? Ответ - хотим братика или сестренку, хотим ухаживать, в доме нужен смех... Мы хотели много детей. Мы счастливы в этом состоянии. Мы общаемся с Региной на тему того - потянем ли? Это еще не пошла пора институтов…»

Кто еще? Бывший резидент «Камеди Клаб» Гавриил Гордеев и его жена Ирина к концу осени пятый раз станут родителями: они воспитывают 2 дочек и 2 сына – им 19 и 12 лет, 4 и 2 года.