На форуме «День сокола» прошел первый соколиный аукцион

Фото: Андрей АБРАМОВ

В России разработан комплексный план по созданию центров реинтродукции соколиных на территории страны, на пленарной сессии «Сохранение и гармоничное использование хищных птиц в разных странах мира» форума «День сокола» (проходит в рамках Восточного экономического форума) сообщил замминистра природных ресурсов и экологии России Сергей Аноприенко.

НА ВОЛЮ ВЫПУЩЕНЫ ДЕСЯТКИ ПТИЦ

«Места обитания птиц семейства соколиных приходятся на 19 особо охраняемых природных территориях. В общей сложности это территория в 13 миллионов гектаров. Есть комплексный план по созданию на территории России центров реинтродукции соколиных. И есть первые результаты. В прошлом году в природу выпущено несколько десятков разведенных в питомниках сапсанов и балобанов. Работа ведется, достаточно конструктивная и продуктивная», — сказал Сергей Аноприенко.

Также на пленарной сессии обсудили меры, которые необходимо принять для сохранения и грамотного использования пернатых хищников в разных странах. С приветственным словом к ее участникам и гостям обратится президент Международной ассоциации соколиной охоты и охраны хищных птиц Е.П. Маджед Аль Мансури.

«Правительство Объединенных Арабских Эмиратов уделяет большое внимание природоохранной деятельности и устойчивому развитию. Мы рассматриваем охрану видов диких животных и птиц в контексте культурного наследия. Наши предки завещали нам одинаково бережно относиться как к хищнику, так и к его добыче. Поэтому для нас обязательным является сохранение среды обитания и поддержание баланса природных экосистем», – отметил генеральный директор Международного фонда охраны дрофы (IFHC) Мохаммед Салех Хасан Аль Байдани.

СРАВНИМЫ С СУ-57

Как отметил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванов, все, что связано с нелегальным экспортом птиц, является варварством.

«Кречет, сапсан, балобан признаны краснокнижными, что значит, что любые действия по их контрабанде расцениваются как уголовное преступление. А чтобы их еще более эффективно развивать, нужны центры наподобие «Камчатки», — подчеркнул он.

Также Сергей Иванов поделился воспоминанием о том, как он выпускал на волю кречетов, которых конфисковали в Москве у контрабандистов.

«Я хорошо помню 2015 год, когда я приехал на Камчатку выпускать отобранных у контрабандистов в Москве перед отправкой нелегально на Ближний Восток целую партию кречетов, - отметил политик. - До сих пор помню, как я держал это красивейшее животное в руках, подбросил - и кречет полетел. Причем он не просто полетел - он полетел с такой скоростью! Я как бывший министр обороны могу сравнить это только с Су-34, Су-35 или Су-57, все другие сравнения не подходят».

В ПРИОРИТЕТАХ - РЕПРОДУКЦИЯ

По словам главы Камчатского края Владимира Солодова, в построении инфраструктуры центра «Камчатка» использовались лучшие мировые практике. Губернатор отметил, что благодаря этому реализуется целый ряд направлений, которые дополняют друг друга.

«В приоритетах — содержание маточного поголовья, репродукция птиц и выращивание птенцов, тренировки, чтобы птицы росли в максимально приближенных к естественной среде условиях», — сказал губернатор.

Помимо этого, в рамках форума «День сокола» при поддержке «Российского аукционного дома», соколиного центра «Камчатка» и фонда Росконгресс прошел первый соколиный аукцион. В качестве лотов аукциона были выставлены более 30 особей кречетов, балобанов и сапсанов, выведенных в крупнейших питомниках России.

Напомним, ВЭФ-2023 проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Участники обсуждают создание новой экономической модели мира, модернизацию энергетической сферы, реновацию городов и развитие экономики в условиях санкций.