ВСУ нанесли удар из реактивных систем залпового огня с применением кассетных боеприпасов

Жители Донецка показали осколки кассетных боеприпасов НАТО, которыми киевский режима очередной раз обстрелял окраины Донецка.

Рассказывает Мария, местная жительница: «Около 11.00, когда дети находились в школе, за десять минут до звонка начался обстрел. Двое детей наших пострадали. Было около 20-30 украинских снарядов кассетных. Погибли хорошие молодые люди, которые активистами были в поселке. Была оказана помощь детям и членам избирательной комиссии».

Военнослужащие и сотрудники Росгвардии оказали помощь пострадавшим в ходе обстрела ВСУ жителям поселка и вывезли школьников из опасной зоны.

- Начались разрывы хлопки, побежали оказывать помощь женщинам, мужчинам. Около 78 человек пострадали. Двое тяжелые были: женщина 50-60 лет, мужчина 30-40 лет. Бабушке накладывали жгут на колено. Артерия перебита была осколком. Директор школы обратилась, попросила детей из школы развести по домам, - рассказывает военнослужащий Росгвардии.

В Росгвардии подтвердили, что по расположенному под Донецком населенному пункту ВСУ нанесли удар из реактивных систем залпового огня с применением кассетных боеприпасов. Детей из школы пришлось развозить на бронированной машине, которая также получила повреждения осколками.

«В результате обстрела ранение получили восемь человек, включая двоих детей. Двое взрослых от полученных ранений впоследствии скончались», - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Росгвардейцы также попавшие под обстрел организовали эвакуацию раненых в медицинские учреждения.