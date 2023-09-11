Сбылось пророчество из сериала 13-летней давности: Стеснительные школьники посылают роботов учиться вместо себя

Школы и чиновники стыдливо говорили, что помогают детям, которые пропускают уроки по болезни. На самом деле проблема была намного глубже. И другой. Фото: www.youtube.com

У гениального физика Шелдона Купера из сериала «Теория Большого взрыва» есть одна проблема: ему сложно общаться с людьми. Он асоциален. В какой-то момент он посылает в институт вместо себя робота. Робот напоминает ходячую вешалку с экраном вместо головы, на котором – лицо хозяина. Все это выглядело комедийно и ужасно. Серия вышла в 2010-м, и тогда думали: ну вот так-то точно не будет никогда.

Роботы, которые в 2023 году ходят в школу вместо стеснительных японских школьников, выглядят точно так же.

ПАНДЕМИЯ НИ ПРИЧЕМ

Технология аватара – человек управляет роботом, как будто своим телом – очень нужна. Робот-пожарный вошел в горящий дом. Робот-подводник изучает морское дно. Наконец, съемки современного кино, где движения актера оцифовывают и переносят в другую реальность.

Серьезные исследования на этот счет стартовали как раз в конце нулевых годов (эпизод из «Теории Большого взрыва» был юмористической реакцией на них). В 2012 году профессор Шо Камуро представил робота-аватара и костюм, в который должен облачиться оператор. Система работала безупречно, но была слегка громоздкой. На пресс-конференции профессор говорил: такие роботы нужны там, где человеку слишком опасно. Например, на разрушенной Фукусиме.

Всего через несколько лет «слишком опасным местом» стала школа. За несколько месяцев до пандемии, в 2019 году, власти Токио запускают программу Ori Hime. Это – небольшой робот, без ног, напоминающий бюст человека. Его ставят на стол, и он позволяет ученику слушать лекции, а через микрофон – отвечать на вопросы. С таким же успехом можно вывести человека на урок по видеосвязи, не так ли? Когда урок закончится, робота приходилось переносить в другой класс.

Правительство Токио сделало несколько таких машин (на тот момент довольно дорогих) и предлагало школам взять на пробу. Те охотно брали. Школы и чиновники стыдливо говорили, что помогают детям, которые пропускают уроки по болезни. На самом деле проблема была намного глубже. И другой.

ВМЕСТО ЛЮДЕЙ МАШИНЫ

Откуда взялась вот эта, жуткая модель, мне выяснить доподлинно так и не удалось. Понятно, что систему «ходячая вешалка с экраном» слямзили из «Теории Большого взрыва». Непонятно, как не увидели в первоисточнике откровенного юмора. А может, и увидели.

Впервые, насколько мне удалось установить, роботы-вешалки появились в школах далеко от Токио в ноябре 2021 года. Это была местная инициатива, снизу, так сказать. Все компоненты такого робота довольно дешевы. Экран, двигатели, позволяющие управлять движениями робота, камера, динамики. Все это копеечное, не говоря уже о вешалке на колесиках.

В разгаре была пандемия, и внедрение такого робота было оправданным. И вот в конце 2023 года мы узнаем, что роботы-вешалки из эксперимента вышли на широкую дорожку. Их по всей стране в школах предлагают. Если ты стесняешься посещать уроки, можешь прислать себе замену. Так вот в чем дело.

СТРАШНО ЖИТЬ

Задолго до пандемии школы Японии охватила другая эпидемия. Футоко – это дети, которые отказываются ходить в школу. Потому что страшно. Их никто не бьет и само собой с ними вообще ничего такого в школе не происходит. Им просто страшно общаться с другими людьми.

До 1992 года футоко считалось разновидностью психического заболевания. Затем за такого рода прогулы преследовать перестали, и к 2018 году футоко достигло такого размаха, что больше детей не хотя в школу, чем ходят. Технически, если ребенок больше 30 дней за учебный год пропустил школу не по медицинским причинам, он футоко.

Дальше дети вырастают, и становятся хикикомори – людьми, которые бояться покидать свои квартиры. На все у японцев есть слово. Вот только непонятно, что с людьми такое происходит.

Многие исследователи видят причину в экологии, в перенаселенности, но, скорее всего, дело в том, что система Японии нацеливает людей на успешный успех любой ценой. Проигравший теряет право жить (по крайней мере, жить полноценно), вторым и третьим быть нельзя, только первым. Так внушают. И в школах тоже. В какой-то момент ты осознаешь, что первого из тебя не получится, и это твоя трагедия, с которой тебе некуда пойти.

Пока власти внедряют роботов-вешалок и подумывают о создании альтернативных школ (куда дети, дескать, пойдут), никто не хочет посмотреть в корень дела и пересмотреть саму систему ценностей. Но ценности, и правда, пересматривать тяжело.