Михаил Гордин, ректор МГТУ имени Баумана: «Исследования должны приносить практическую пользу в освоении Арктики»

Фото: Андрей Минаев

Открытую студию «Радио «Комсомольская правда»» посетил председатель научно-экспертного совета при Госкомиссии по Арктике, ректор легендарной «Бауманки» Михаил Гордин.

СОЧЕТАНИЕ ЛЮДЕЙ

- В ближайшие дни пройдет одно из первых заседаний научно-экспертного совета по Арктике, созданного под кураторством вице-премьера федерального правительства Юрия Трутнева. Чем именно будет заниматься научно-экспертный совет?

- Завтра пройдет второе заседание президиума, созданного при Госкомиссии. Основной ее задачей является обсуждение приоритетов и результативности научных исследований в интересах бизнеса. Научно-экспертный совет сам по себе создан как сочетание людей из научной среды, из университетов, научных институтов, региональных и федеральных органов государственной власти, бизнеса, представителей компаний, которые активно занимаются своей деятельностью в Арктике.

Необходимо сделать так, чтобы те научные исследования – не важно, фундаментальные или прикладные, которые ведутся государством или за государственный счет – приносили практическую пользу в освоении Арктики. То есть бизнесу. Причем не обязательно на короткой перспективе; может быть и на средней, и на длинной. Но каждые эти наши движения по изучению, по исследованиям, практическим работам должны быть акцептованы, обсуждены и рекомендованы, в том числе, бизнесам. То есть делать, то что им нужно.

- «Росатом» в последнее время выступает фактически оператором развития Северного морского пути. Чем наука может помочь в этом деле госкорпорации?

- Климатические исследования: что происходит с климатом, куда он будет двигаться – это чуть более фундаментальная история. Из практики – навигация и связь, обеспечение прогноза ледовой обстановки и погоды. Арктическая энергетика, которая особенным образом завязана на определенные арктические решения. Автономность, удаленность, просто сложные условия... Это и новые материалы, которые необходимо применять в Арктике. И, конечно, экология, которая тоже особенная для арктического региона. Любой оператор проектов в Арктике должен учитывать это, с учетом хрупкости экосреды.

Госкорпорация, наряду с другими бизнесами, в том числе недропользователями, безусловно, является одним из основных потребителей научных и практических задач. Наша задача свести науку и инжиниринг с потребителями.

ЛИДЕР - САХАЛИН

- Что касается климатической повестки. До недавнего времени по всему миру много говорилось о сокращении углеродного следа. В том числе, об углеродных кредитах, путях монетизации… Сейчас об этом говорят гораздо меньше. В России эта тематика ушла в тень, все работы в этом направлении свернуты?

- В условиях большей изоляции, чем раньше, немножко ушел фокус. Тем не менее, в России мы продолжаем этим заниматься. Есть Российский углеродный реестр, компании развивают углеродные проекты. Пожалуй, лидер тут Сахалин, который стремится к тому, чтобы стать углеродно нейтральным. Есть и другие регионы, которые тоже активно этим занимаются, компании очень сильно этим интересуются. Безусловно, все те компании, которые вовлечены в реальное производство, тем или иным способом смотрят на возможности снижения углеродного следа.

Конечно, тут есть и коммерческие взаимосвязи. Рано или поздно уменьшатся режимы санкций, изоляция будет сокращаться. А весь мир продолжает эту повестку все равно поддерживать. Она стала немножко меньше, с учетом энергокризиса, тем не менее, все вернется, сто процентов. И к тому времени, когда это вернется, когда фокус на углеродную повестку вернется в полной мере, мы тоже должны быть готовы. Это ограничение экспорта. И уже сейчас нужно думать не только о проектах сокращения выбросов, но и каналах монетизации, о том, как доказывать то, что мы генерируем снижение выбросов, как эти выбросы потом коммерциализировать. Это не обязательно продажи за деньги, это, в том числе, открытие экспортных каналов для нашей экспортной продукции.

Не всегда те методологии, подходы, которые мы можем взять с Запада, к нам дружелюбны. Они заточены под западные экономики, под их интересы. Нужно заниматься научными исследованиями, нужно доказывать, что определенные меры, определенные решения действительно генерируют сокращение выбросов или поглощение СО2. Нужно иметь собственную приборную базу. Это основа, на которой строятся потом все расчеты. И нужно иметь собственные модели, как измерения переводить уже в конкретные кредиты. Эти три элемента – методология, модели и инструменты, то есть приборы по измерению различных элементов этих выбросов, являются областями, в которых необходимые научные исследования и практические разработки. Без них мы не сможем формировать эти кредиты, а бизнес не сможет их потом продавать.

Сейчас существует большое количество компаний, которые занимаются верификацией и валидацией. Наш университет – одна из таких компаний, которая может валидировать и верифицировать проекты по сокращению выбросов. Мы сделали уже несколько проектов, в том числе с Сахалином. Верифицировали. И дальше будем этим заниматься, но не только…

У нас один из проектов в рамках «Приоритеты-2030» – нашего стратегического проекта в рамках программы Минобра, называется «Bauman Go Green», это как раз про сокращение выбросов именно в этих трех направлениях. Это очень актуально. У самого большого бизнеса это и не уходило, а у остальных это точно вернется на очень важный пункт повестки дня, чтобы открывать себе каналы экспорта и промотировать наш экспорт.

ПРЕСТИЖ ИНЖЕНЕРНЫХ ПРОФЕССИЙ РАСТЕТ

- Насколько сложно сейчас привлекать молодежь в науку?

- «Бауманка» – это все же не совсем наука, это инженерия, практика. Хотя наука тоже есть. Ребят, которые поступают с интересом как в более научные вузы, так и в практические, как наш, достаточно. Хотя нельзя сказать, что к нам очень сложно поступить. Учиться сложно, а поступить, может быть, и не так уж сложно, как в другие вузы. Потому что у нас очень большой прием. Больше 5 тысяч человек. Конечно, специальности IT лидируют, там очень высокие баллы, чтобы на них пройти. А на классические инженерные специальности, особенно связанные с ВПК, пройти попроще. Но учиться все равно тяжело что там, что там.

Конечно, у ребят большой интерес и к учебе, и к этой специальности. Мне кажется, сейчас растет престиж инженерной профессии, растут зарплаты инженеров, в том числе и в оборонно-промышленном комплексе. Я думаю, что это волной дальше придет на повышение престижа инженерного образования. А придет к повышению интереса к физике, химии и математики в школе.