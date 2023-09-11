Золотые самородки за полтора миллиона, лапша быстрого приготовления и «бамушки» с пирожками: Закулисье ВЭФ-2023

Стендистки стойко несут мини-вахту на форуме Фото: Андрей АБРАМОВ

Во Владивостоке с 10 по 13 сентября проходит Восточный экономический форум (ВЭФ-2023). Деловое мероприятие, где заключают соглашения, подписывают многомиллиардные контракты и рассуждают о высоком и важном в масштабах страны и мира.

Но есть и то, что остается за кадром.

Самый душевный участник

Точнее — участница. Это «бамушка» (от слов «бабушка» и Байкало-Амурская магистраль — БАМ) на стенде железнодорожников. Как и полагается таким «одуванчикам», они караулят на платформе изголодавшихся пассажиров, чтоб продать пирожки с мясом.

Та самая «бамушка» Фото: Андрей АБРАМОВ

Только эта «бамушка» не продает, а угощает всех из своей бездонной тележки. Особенно стремится накормить худеньких моделей, которые работают стендистками на стендах банков и корпораций.

10 минут на релакс и снова в бой

А вот улыбки стендисток на второй день форума стали заметно менее искренними. Они бы, может, и рады широко улыбаться этому миру, но высоченные каблуки не дают. Но девушки нашли решение. Свои перерывы они коротают на выставке дорогущих массажных кресел (цена моделей от 50 тыс. до 1,5 млн рублей).

Минуты блаженства в этом бренном мире Фото: Андрей АБРАМОВ

Продавцы с пониманием относятся к потенциальным «непокупательницам» и включают им самый продолжительный режим. Кстати, kp.ru также делал материал с фотографиями самых красивых участниц форума.

Поляна телевизионщиков

Таковой величают один из пригорков, с которого открывается панорама на Русский мост и корпуса ДВФУ (форум проходит на территории студенческого кампуса). Правда, до удачного ракурса надо еще дорасти. В прямом смысле слова — чтобы оператору взять удачный план, человек в кадре должен быть высоким.

Вот так решила проблему журналистка из Китая.

Корреспондент взобралась на ящик с оборудованием Фото: Андрей АБРАМОВ

Сувенирчик с Колымы

Сувениры продают на набережной в бухте Аякс. Здесь открылась Улица Дальнего Востока — эдакая витрина местных регионов. Поют, танцуют, продают местную продукцию. В основном снедь, поделки, одежду от своих дизайнеров и прочие безделушки. Но если это все гостю покажется мелочью, а душа попросит чего-нибудь эдакого (а кошелек позволит), добро пожаловать на Колыму. Точнее, в павильон колымского золота.

Хит продаж — необработанные золотые самородки весом от 7 до 15 граммов. Проба тут от 700-й до 958-й. Для сравнения, в магазинах самая ходовая 585-я. Цифра указывает на количество именно золота в украшении. Ведь металл для ювелирных дел часто смешивают с другими, дабы придать форму и прочность.

Тут же практически чистейшие самородки. Цена от 50 до 150 тыс. рублей в зависимости от проб и веса. И ведь покупают! За два дня форума треть ассортимента уже нашла новых владельцев.

А самый крутой лот — золотой самородок 817-й пробы весом 162,8 грамма. Цена — более 1,6 млн рублей.

Сувенирчик с Колымы Фото: Андрей АБРАМОВ

Запасы лапши и газировки на исходе

На территории кампуса есть несколько супермаркетов. И там отчетливо прослеживается опасный тренд — лапша быстрого приготовления и порошковое пюре на исходе. Редеют полки с газировкой. И восстановить стратегические запасы до конца форума не получится. Ибо голод голодом, а безопасность участников — в приоритете. Кто знает, что там могут завести в коробках, а тут все продукты уже проверены.

С каждым днем полки все пустее. Фото: Андрей АБРАМОВ

Впрочем, других продуктов на полках в избытке. Да и для гостей есть бесплатные кофе-брейки. Просто лапша, сами знаете, даже для делового человека — командировочный атрибут, овеянный нотами их юности…

Лучший стенд форума

Это выездная студия радио «Комсомольская правда» на ВЭФ. Хвалят атмосферу нашей студии все без исключения гости, которые заглядывают на интервью и просто пообщаться (друзей у нас много — дипломаты, губернаторы, топ-менеджеры корпораций). Возможно, секретный ингредиент — это шоколадки с ламинарией (морская капуста), которыми мы угощаем визитеров.

Выездная студия радио «Комсомольская правда» Фото: Андрей АБРАМОВ

Мужская мода

На столь статусных мероприятиях большинство визитеров фланируют в строгих костюмах-тройках. А ведь так хочется и индивидуальность показать. Раньше это делали галстуками, а теперь — носками. Цветными или с веселыми картинками.

Носки с ярким принтом — модный китч Фото: Андрей АБРАМОВ

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