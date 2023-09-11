Посол Эфиопии в РФ: Зерно для Африки попало в хранилища богатых стран Запада

Посол Эфиопии в России Чам Угала Урят Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Эфиопия — одна из самых дружественных России стран Восточной Африки. Часть её жителей исповедуют христианство близкого православного обряда. Наше сотрудничество началось ещё в XIX веке, когда российские военные советники помогли эфиопам отбить нападение итальянских захватчиков-колониалистов в 1896 году, и продолжилось в Советскую эпоху. А теперь Аддис-Абеба вошла в состав БРИКС — главной международной альтернативу Западу. Что дальше? Каковы взгляды Эфиопии на перспективу возобновления «зерновой сделки»? Об этом в беседе с сайтом kp.ru рассказал Посол Эфиопии в Российской Федерации — господин Чам Угала Урят.

ПРО НОВЫЙ МИРОПОРЯДОК

— Господин Посол, позвольте начать с главной новости — вступления Эфиопии (наряду с ещё пятью государствами) в БРИКС на августовском саммите организации.

— Как вы, вероятно, знаете, БРИКС — это группа стран, на чью долю приходится около 30% суши земного шара, 42% мирового населения, около 27% мирового ВВП и 20% мировой торговли. Среди пяти [старых] государств-членов этой группы — два являются постоянными членами Совета Безопасности ООН. В этой связи не будет ошибкой сказать, что БРИКС — один из центров силы, который сегодня играет огромную роль в мировых делах. Решение государств-членов БРИКС одобрить принятие Эфиопии в качестве полноправного члена блока с января 2024 года — стало великим моментом для правительства и народа Эфиопии.

— Какую политику Ваша страна намерена проводить внутри БРИКС по отношению к другим участникам блока?

— Присоединившись к этой группе, Эфиопия получит огромные выгоды и преимущества во многих аспектах. Это доступ к политическому и техническому опыту крупных и устоявшихся экономик, доступ к финансовой поддержке Нового банка развития (НБР)*. Это возможность стать частью коллективного голоса, стремящегося продвигать мировой порядок, основанный на взаимном уважении и равном суверенитете наций. Поэтому, пользуясь данной возможностью, Эфиопия будет стремиться к тесному сотрудничеству со всеми членами БРИКС для повышения уровня торговли, инвестиций, туризма, наращивания потенциала, передачи навыков и технологий внутри стран БРИКС.

* Пояснение редакции «КП»: Новый банк развития (также известен как «Банк БРИКС») — финансовое учреждение с уставным капиталом в $100 млрд, созданное членами этого блока как альтернатива западным институтам с целью финансирования важных инфраструктурных проектов в развивающихся странах на справедливых условиях.

ПРО ЗЕРНО ДЛЯ АФРИКИ И ПРО САНКЦИИ

— Густонаселённые африканские страны — крупные импортёры пшеницы. Например, в 2021 году на Нигерию пришлось 3,2% всего мирового ввоза этого агропродукта; на Египет — 2,9%; на вашу родную Эфиопию — 0,9%… Между тем 17 июля 2023 года Россия вышла из «Стамбульской зерновой сделки», поскольку Запад систематически не выполнял взятые на себя обязательства.

— На мой взгляд, «Зерновая сделка», подписанная Россией и Украиной при участии ООН и Турции в 2022 году, имела целью возобновить поставки зерна в попытке ослабить глобальный продовольственный кризис. Очевидно, что нарушение логистических цепочек доставки агропродукции и удобрений затронуло миллионы людей по всему миру, особенно граждан бедных стран. Ирония судьбы заключается в том, что зерно, которое должно было быть отправлено в африканские страны, оказалось в хранилищах богатых государств Запада. С моей точки зрения, для того, чтобы эта сделка заработала, крайне важно соблюдать условия инициативы всеми сторонами-подписантами. Интересы всех заинтересованных сторон должны быть должным образом учтены. Я надеюсь, что Российская Федерация снова присоединится к сделке, и это позволит в конечном итоге учесть интересы всех сторон, включая африканские страны.

— На сайте Федерального казначейства США есть целый раздел «Санкции против Эфиопии». С похожими западными угрозами столкнулась и Россия, да и многие другие страны. Как Вы относитесь к подобной «рестриктивной политике»?

— Эфиопия — одна из тех стран, чья внешняя политика основана на продвижении своих интересов, уважении суверенитета и территориальной целостности других независимых государств и невмешательстве во внутренние дела других наций. Эфиопия глубоко верит в правовые основы международных отношений и привержена поддержанию стратегической стабильности во всем мире путем укрепления международного мира и безопасности вместе с другими миролюбивыми нациями.

В этой связи Эфиопия считает, что разногласия и конфликты должны разрешаться только мирными средствами путем переговоров. Но сегодня мы наблюдаем мир, где некоторые государства, обладающие политической, экономической и военной мощью, хотели бы ввести односторонние санкции против тех стран, кто, по их мнению, не соблюдает «правила», которые сами же эти «мощные игроки» и устанавливают. Эфиопия не верит во введение незаконных и односторонних санкций в отношении независимых государств. Продвижение «рестриктивной политики» и санкции в отношении других — не решат разногласия между нациями. Скорее, они могут усугубить проблемы, подобные тем, которые мы наблюдаем сегодня в случае западных санкций, введенных против России. Эта ситуация затронула не только несколько стран, но и весь мир, включая тех, кто сам ввёл санкции.